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Karaburun'daki faciada ölenlerden 2 göçmenin cenazeleri Afganistan'a gönderildi

İzmir’in Karaburun açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu hayatını kaybeden Afganistan uyruklu 1’i çocuk 2 kişinin cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsilerinin ardından ailelerine teslim edilerek Afganistan’a gönderildi.

İzmir'in Karaburun açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu hayatını kaybeden Afganistan uyruklu 1'i çocuk 2 kişinin cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsilerinin ardından ailelerine teslim edilerek Afganistan'a gönderildi.


Karaburun açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu hayatını kaybedenlerden Afgan uyruklu olduğu belirlenen 2 kişinin yakınlarından alınan DNA örneklerinin sonucu çıktı. Teknenin batması sonucu yaşamını yitiren Afgan uyruklu 11 yaşında bir erkek çocuk ile annesinin cenazesi, yapılan işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazeleri alan yakınları gözyaşlarına boğulurken, Afgan uyruklu aile Karaburun'da batan teknede aynı aileden 1 kız çocuğunun daha bulunduğu ve halen kayıp olduğu belirtildi.


Cenazelerin havayoluyla Afganistan'ın Kabil şehrine götürüleceği ve orada toprağa verileceği ifade edildi.

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