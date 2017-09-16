Karaburun’dan Foça’ya yüzdüler

Usta yüzücüler, Türkiye Yüzme Federasyonu’ndan Mustafa Tezcan hakemliğinde, Esendere Limanı’nda başladıkları 18,5 kilometrelik maratonu 6 saatte yüzerek Foça’da tamamladı.

Marathon Masters yüzücüleri, Küçükdeniz Limanı’nda Foça Belediyesi Meclis Başkan Vekili Serdar Necdet Tunçbay tarafından karşılandı. Yüzücüler Uğur Doğan, Şadi Gödek, Memduh Kansuk ve Seda Kansuk, konukseverliği ve emeğe duyduğu saygı için Foça Belediyesi’ne teşekkür etti.

30 Eylül’de Bodrum ve Datça

‘Güzel Ege Projesi’ adıyla Türkiye Denizleri ve Ege Denizi’nin güzelliklerini duyurmak, yüzme sporuna teşvik etmek ve her yaşta yüzülebileceği düşüncesini yaymak amacıyla hareket ettiklerini belirten Seda Kansuk, ‘‘Projemize verdikleri destekleri için, İzmir Liman Başkanlığı’na, Türkiye Yüzme Federasyonu’na ve Foça Belediyesi’ne çok teşekkür ediyoruz. Yüzme sporu, güzel ülkemizde yapılabilecek en güzel sporların başında geliyor. Yılın kalan aylarında Ege Kıyılarında yüzmeye devam edeceğiz. Bunlardan bir tanesi de, 30 Eylül’de Bodrum-Datça arasında yüzeceğimiz 13 millik mesafe olacak’’ dedi.

Usta yüzücülere, Karaburun’dan Foça’ya dek; Hekim Dr. Özlem Sutaş, Cankurtaran, Volkan Beltan ve Kılavuz Kaptan Çağlar Pınar, eşlik etti.

Marathon Masters Yüzücüleri geçtiğimiz 2016 yılında ‘‘Dost Kulaçlar Projesi’’ kapsamında Bodrum’dan Yunanistan’ın Kos Adası’na kadar ve Cebelitarık Boğazı’nda yüzmüşlerdi.