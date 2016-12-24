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24 Aralık 2016 17:11

Karapapak Türkleri İzmir’de buluştu

Karapapak Türkleri İzmir’de buluştu

24 Aralık 2016 17:11

Dünya Karapapak Türkleri İzmir Kurultayı ve Kültür Etkinlikleri, renkli görüntülere sahne olurken Genel Başkanı gazeteci-yazar Seyfullah Türksoy, birlik, beraberlik, dayanışma ve işbirliği ruhunu canlandırmayı amaçladıklarını söyledi.
10 ülkeden 30 akademisyen, 25 sanatçı, 50 şair ve yazar ile çok sayıda kanaat önderi ve iş adamının yer aldığı İzmir İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde düzenlenen Dünya Karapapak Türkleri İzmir Kurultayı ve Kültür Etkinlikleri’ne, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yaşayan yaklaşık 2 bin Karapapak Türkü, Uygur Türkleri, Yörük Türkmenler, Azerbaycan Türkleri, Kazak, Türkleri, Kırgız Türkleri ve diğer Türk boylarını temsilen STK başkanları katıldı.

Amaç dayanışma ruhu
Kısa adı KARPAT olan Dünya Karapapak Türkleri Birliği Kurucu Genel Başkanı gazeteci- yazar Seyfullah Türksoy, "İzmir’de yaşayan Karapapak Türklerinin büyük buluşmasına ve vuslatına hep birlikte şahit olduk. Ülkemizin en köklü ve kalabalık Türk topluluklarından biri olan Karapapaklar ülkemizin birliği bütünlüğü konusunda her zaman örnek bir tavır sergilemiştir. İzmir Kurultayımızda binlerce kardeşimizle birlikte bunu bir kez daha Dünya’ya gösterdik" dedi.
Türksoy dünyanın pek çok bölgesinde Karapapak Türkleri’nin yaşadığını belirterek "Başta Borçalı olmak üzere pek çok bölgede azınlık şeklinde yaşayan bu kadim Müslüman-Türk topluluğuna ilgiyi arttırmasını; eğitim, ekonomi, kültür başta olmak üzere pek çok alanda bu bölgelerin gelişmesine katkı sunmasını hedefliyoruz" ifadelerini kaydetti.
Türksoy, Karapapak-Terekeme Türkleri arasındaki birlik, beraberlik, dayanışma ve işbirliği ruhunu canlandırmayı amaçladıklarını ifade ederek, "Türk dünyasından gelen şairlerimiz, yazarlarımız, sanatçılarımız, aşıklarımız ozanlarımız ve kanaat önderlerimiz, birliğe bütünlüğe ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde Türk dünyasının birliği ve dayanışması adına İzmir’den dünyaya anlamlı bir mesaj verdi" dedi.
Kurultay ve Kültür Etkinliklerinde ünlü Kafkas Kartalları dans grubunun yanı sıra çok sayıda sanatçı, aşık ve dans grubu da sahne aldı.



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