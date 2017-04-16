Diğer
Kategoriler
16 Nisan 2017 10:18

Karataşlı kadınlar sahneye çıktı

İzmir’in en eski semtlerinden biri olan Karataş’ta yaşayan tiyatro sevdalısı kadınlar, oyunculuk hayallerini Konak Belediyesi’nin yaşama geçirdiği ‘İzmir Tiyatrosu’ adlı projeyle gerçeğe dönüştürdü.

Karataşlı kadınlar sahneye çıktı

16 Nisan 2017 10:18

Proje kapsamında profesyonel oyunculardan ücretsiz tiyatro eğitimi alan Karataşlı kadınlar, yeteneklerini sahneye koydukları ‘Atom Kadınca’ oyunuyla gösterdi. Daha önce hiç sahneye çıkmamış olan kadınların ortaya koyduğu başarılı performans izleyicilerden bol bol alkış aldı.


Konak Belediyesi’nin tiyatro sanatını daha geniş kitlelere ulaştırmak, tiyatroya daha önce hiç gitmemiş olanları bu sanat dalıyla tanıştırmak amacıyla hayata geçirdiği ‘İzmir Tiyatrosu’ ikinci kez perde açtı. İlki Konak Belediyespor Kadın Futbol Takımı oyuncuları tarafından sahnelenen Sevgi Soysal’ın Tante Rosa oyunu ile başlayan projede bu kez Konak’ın Karataş semtinde oturan kadınlar sahneye çıktı. Ayhan Işık Oyunculuk Okulu ve İzmir Halk Tiyatrosu’nun verdiği oyunculuk eğitimleri sonrası izleyiciyle buluşan Karataşlı kadınlar, sergiledikleri ‘Atom Kadınca’ oyunu ile büyük beğeni topladı. Konak Belediyesi’nin Güzelyalı Kültür Merkezi Nazım Hikmet Sahnesi’nde sahnelenen oyunda hayatlarında ilk kez bir tiyatro oyununda rol alan Karataşlı kadınlar, Türkiye’nin kanayan yarası olan kadına yönelik şiddet konusuna sanatın dilini kullanarak değindi.



Profesyonel oyuncu desteği


Konak Belediyesi’nin bir ilki gerçekleştirerek hayata geçirdiği proje kapsamında daha önce hiç sahneye çıkmamış amatör oyunculardan oluşan 6 tiyatro grubu, İzmirli 12 profesyonel tiyatro topluluğu ile bir araya gelerek ortak üretim yapıyor. Her bir gruba iki profesyonel tiyatro ekibi destek vererek ortak oyun çıkartılıyor. Verilen eğitimler ve provalar sonunda gruplar Konak Belediyesi’nin destekleriyle izleyiciyle buluşuyor. İzmir Tiyatrosu’nda yer alan ekipleri çalıştıran tiyatro toplulukları da bu oyunlara bir oyuncuyla destek veriyor.



Sırada roman gençler var


Konak Belediyesi’nin İzmir Tiyatrosu’nu oluşturan gruplar arasında Karataşlı kadınların yanı sıra Agoralı çocuklar, Konak Belediyesi’nin temizlik işçileri, Konak Belediyespor Kadın Futbol Takımı oyuncuları, Roman gençler ve Konak Belediyesi’nin İZBEL A.Ş çalışanları da yer alıyor. Karataşlı kadınların ardından bu kez Alsancak Sanat Tiyatrosu ve İsimsiz Sahne’nin destekleriyle Roman gençler sahne alacak. 18 Nisan Salı akşamı sahnelenecek “Bizimcity” oyunuyla İzmir Tiyatrosu projesinin 3. oyunu seyirciyle buluşacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
21
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    19°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 19 RECEB 1438
  • 16 Nisan 2017
  • Pazar
  • İmsak :04:43
  • Güneş :06:27
  • Öğle :13:22
  • İkindi :17:05
  • Akşam :19:56
  • Yatsı :21:28
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!