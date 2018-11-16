Kardeş belediye Radoviş'den heyet Aliağa'da

İzmir'de, Aliağa Belediyesi'nin Makedonya'daki kardeş belediyesi Radoviş, meclis başkanı ve meclis üyeleri ile birlikte Aliağa'yı ziyaret etti.

Ekonomik konularda çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak için Aliağa'ya gelen Radoviş Belediyesi Meclis Başkanı Kole Çarakçiev ve belediye meclis üyelerinden oluşan heyet, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ile de bir araya geldi. Aliağa'da özel bir restaurantta gerçekleşen buluşmaya, Aliağa Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmedali Özkurt ile Aliağa Belediyesi meclis üyeleri de katıldı.

Sıcak karşılamadan ötürü Başkan Serkan Acar'a teşekkür eden Radoviş Belediyesi Meclis Başkanı Kole Çarakçiev, Aliağa ile sadece kültürel anlamda değil, ticari ilişkilerde de adımlar atmak istediklerini söyledi. Çarakçiev, "Ekonomik konularda her iki belediye arasında iş birliği yapmak istiyoruz. Bu konuda da sizlerden destek alacağımıza inanıyorum. Ekonomik iş birliğimizi üst seviyelere çıkarmamız için bu buluşma bizim için ilk adım olacak. Belediye olarak sizlere kapılarımız her zaman açık” diyerek Aliağa Belediyesi meclis üyelerini ve Aliağalı iş adamlarını Radoviş'e davet etti.

"Alt yapısı tamamlanmış organize sanayiye de sahibiz"

Kardeş şehir anlaşmasının sadece kağıt üzerinde kalmamasını istediklerini belirten Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, "İş birliğimizin hem ticari hem de kültürel alanlarda üst seviyelere ulaşmasını istiyoruz. Bu anlamda yaptığınız ziyaret bizim için çok büyük bir önem arz ediyor. Bizim kardeşlik anlayışımızda artık Radoviş 'in ev sahibi biziz, Aliağa'nın da ev sahibi Radoviş'tir. Gerek Ticaret Odamızla gerekse sivil toplum kuruluşlarımızla Radoviş'in yanındayız" şeklinde konuştu.

Aliağa'nın; petro kimyasıyla, rafinerisiyle, demir çelik sektörüyle, Avrupa'da tek olan gemi söküm tesisleriyle, 18 büyük limanıyla Türkiye'nin en önemli sanayi ve liman şehirleri arasında bulunduğunu ifade eden Başkan Serkan Acar, "Türkiye ekonomisinin yüzde 10'nu Aliağa'daki ticaret ile dönüyor. Şuan da Avrupa'nın en büyük özel yatırımı Azerbaycan devlet firması Socar tarafından Aliağa'da yapılmaktadır. Socar'ın bugüne kadar yaptığı yatırım 7 milyar dolardır. Önümüzdeki süreçte Aliağamıza 12 milyon TEU'luk bir liman kazandırılması için de devletimiz tarafından çalışmalar devam ediyor. Bu da Pire Limanına rakip olarak ülkemizin planladığı bir liman projesidir. Tüm Ege Bölgesi'nin ihracatının yüzde 52'si Aliağa'dan gerçekleşiyor. Aliağa olarak yaklaşık 10 milyon metre karelik alan üzerine kurulu, alt yapısı tamamlanmış organize sanayiye de sahibiz" dedi.

Aliağa nüfusunun 100 bine yaklaştığının altını da çizen Başkan Serkan Acar, "Bu doğrultuda Aliağamızda uluslararası nitelikte 50 bin öğrenci kapasiteli bir üniversite planlaması yapılmış durumda. Tüm bu yatırımlara bakıldığında Aliağamız önümüzdeki süreçte ülkemizin dünyaya açılan kapısı olacak" şeklinde konuştu.

Başkan Serkan Acar, ülkelerine dönmeden önce Radoviş heyetini makamında da ağırladı. Misafirperverliğinden ötürü Aliağa Belediyesi'ne teşekkürlerini sunan Radoviş Belediyesi Meclis Başkanı Kole Çarakçiev, ülkelerinden getirdikleri çeşitli hediyeleri Başkan Serkan Acar'a takdim etti. Ziyaret, çekilen hatıra fotoğrafları ile son buldu.