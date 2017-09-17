Kardeş kentlerin gençleri İzmir’de buluştu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, farklı kültürlerden insanları bir araya getirerek aralarında sıcak bir bağ oluşturmak, barışa katkı sağlamak ve “Kardeş Kentler” ile olan ilişkileri güçlendirmek amacıyla düzenlediği “Kardeş Kentler Gençlik Kampı” kapsamında, 8 kardeş kentten 24 yabancı ile 4 Türk öğrenciyi ağırladı. İzmir temasları sırasında Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nu da ziyaret eden yabancı gençler, meraklı sorularıyla dikkat çekti.

Düzenlenen kampta hem hoşça vakit geçirip yeni arkadaşlıklar edindiklerini hem de Türkiye’yi yakından tanıdıklarını söyleyen Başkan Kocaoğlu, “Bu süreç çok güzel bir biçimde değerlendirilmeli. Kardeş kentler arasındaki dostluk ilişkisini pekiştiren Gençlik Kampı gibi güzel bir etkinliğin her sene tekrarlanması gerektiğine inanıyorum” dedi.

İzmir’de yaşayan insanların çok sıcakkanlı olduğunu ve İzmir’i çok sevdiklerini ifade eden öğrenciler ise İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinden son derece memnun kaldıklarını söyledi. Başkan Kocaoğlu, ziyaret sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Buca Kaynaklar bölgesindeki İzcilik ve Doğa Sporları Merkezinde düzenlenen “Nice to Meet You” (tanıştığımıza memnum oldum) kampına Azerbaycan-Bakü, Almanya-Bremen, Güney Afrika-Cape Town, Bulgaristan-Kırcaali, Bosna Hersek-Mostar, Çin Halk Cumhuriyeti-Tianjin ve Wuhan ve Rusya-Volgograd ile İzmir’den 12-15 yaş aralığında 28 genç katıldı.

Doğal Yaşam Parkı ve Efes günlük gezilerinin yanı sıra bisiklet turu, kaya tırmanışı, okçuluk ve doğa yürüyüşü gibi aktivitelerin de yer aldığı programda, “Benim Şehrim, Senin Bakış Açın” ve “Arkadaşımın Dilini Öğreniyorum” gibi etkinliklerle kültür paylaşımları gerçekleştirildi.