Diğer
Kategoriler
17 Eylül 2017 10:11

Kardeş kentlerin gençleri İzmir’de buluştu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu, “Nice to Meet You” (tanıştığımıza memnum oldum) etkinliği için İzmir’le “kardeş” olan Bakü, Bremen, Cape Town, Kırcaali, Mostar, Tianjin, Wuhan ve Volgograd kentlerinden gelen gençleri makamında ağırladı.

Kardeş kentlerin gençleri İzmir’de buluştu

17 Eylül 2017 10:11


İzmir Büyükşehir Belediyesi, farklı kültürlerden insanları bir araya getirerek aralarında sıcak bir bağ oluşturmak, barışa katkı sağlamak ve “Kardeş Kentler” ile olan ilişkileri güçlendirmek amacıyla düzenlediği “Kardeş Kentler Gençlik Kampı” kapsamında, 8 kardeş kentten 24 yabancı ile 4 Türk öğrenciyi ağırladı. İzmir temasları sırasında Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nu da ziyaret eden yabancı gençler, meraklı sorularıyla dikkat çekti.


Düzenlenen kampta hem hoşça vakit geçirip yeni arkadaşlıklar edindiklerini hem de Türkiye’yi yakından tanıdıklarını söyleyen Başkan Kocaoğlu, “Bu süreç çok güzel bir biçimde değerlendirilmeli. Kardeş kentler arasındaki dostluk ilişkisini pekiştiren Gençlik Kampı gibi güzel bir etkinliğin her sene tekrarlanması gerektiğine inanıyorum” dedi.


İzmir’de yaşayan insanların çok sıcakkanlı olduğunu ve İzmir’i çok sevdiklerini ifade eden öğrenciler ise İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinden son derece memnun kaldıklarını söyledi. Başkan Kocaoğlu, ziyaret sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.


Buca Kaynaklar bölgesindeki İzcilik ve Doğa Sporları Merkezinde düzenlenen “Nice to Meet You” (tanıştığımıza memnum oldum) kampına Azerbaycan-Bakü, Almanya-Bremen, Güney Afrika-Cape Town, Bulgaristan-Kırcaali, Bosna Hersek-Mostar, Çin Halk Cumhuriyeti-Tianjin ve Wuhan ve Rusya-Volgograd ile İzmir’den 12-15 yaş aralığında 28 genç katıldı.


Doğal Yaşam Parkı ve Efes günlük gezilerinin yanı sıra bisiklet turu, kaya tırmanışı, okçuluk ve doğa yürüyüşü gibi aktivitelerin de yer aldığı programda, “Benim Şehrim, Senin Bakış Açın” ve “Arkadaşımın Dilini Öğreniyorum” gibi etkinliklerle kültür paylaşımları gerçekleştirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
  • Salı
    Sıcak
    36°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç