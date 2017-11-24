Diğer
Kategoriler
24 Kasım 2017 13:04

Kardeşim Benim 2 filmine Optimum’da görkemli gala

Başrollerini Burak Özçivit, Murat Boz, Ferdi Sancar, Leyla Feray, Pınar Deniz ve Korhan Herduran’ın paylaştığı merakla beklenen ’Kardeşim Benim 2’ filminin İzmir galası, Optimum’da İzmirli sinemaseverler ile buluşacak.

Kardeşim Benim 2 filmine Optimum’da görkemli gala

24 Kasım 2017 13:04


Yönetmenliğini Mert Baykal’ın, senaristliğini Zafer Külünk’ün üstlendiği Kardeşim Benim 2 filminin oyuncuları, 26 Kasım Pazar günü saat 16:30’da Optimum AVM’de sevenleriyle buluşacak. Başrollerini Burak Özçivit, Murat Boz, Ferdi Sancar, Leyla Feray, Pınar Deniz ve Korhan Herduran’ın paylaştığı oyuncular izleyicilerle vakit geçirmelerinin ardından ise filmi Optimum hayranlarıyla birlikte izleyecek. İzmir Optimum yetkilileri de, ziyaretçileri buluşmaya davet etti.


Kardeşim Benim 2 filminde ise hikayesi bir hayli ilginç ve macera dolu. İki ünlü kardeş olan Hakan ve Ozan’ın arkadaşları Tato ölmüştür. İki gün sonra Hakan’ın düğünü vardır; fakat arkadaşlarına son vazifelerini yerine getirmek için köye gitmişlerdir. Hakan, Rize’nin önde gelen çay tüccarlarından Muzaffer’in kızı olan Didem’le evlenecektir. Muzaffer, Hakan’ın ünlü bir şarkıcı olması yüzünden bu evliliğe tepkilidir. Bir yandan Didem’i sıkıştırırken, diğer yandan da Hakan’ın ensesindedir. Cenaze de olsa çarşı pazar yine karışır. Kendilerini Ege’den İç Anadolu’ya, yetmezmiş gibi sınır ötesine sürprizlerle dolu yolculuk sonunda da Karadeniz’de bulurlar ve macera dolu eğlenceli hikaye de başlar.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
19
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    19°C
  • Pazar
    Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Pazartesi
    15°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç