Kardeşim Benim 2 filmine Optimum’da görkemli gala

Yönetmenliğini Mert Baykal’ın, senaristliğini Zafer Külünk’ün üstlendiği Kardeşim Benim 2 filminin oyuncuları, 26 Kasım Pazar günü saat 16:30’da Optimum AVM’de sevenleriyle buluşacak. Başrollerini Burak Özçivit, Murat Boz, Ferdi Sancar, Leyla Feray, Pınar Deniz ve Korhan Herduran’ın paylaştığı oyuncular izleyicilerle vakit geçirmelerinin ardından ise filmi Optimum hayranlarıyla birlikte izleyecek. İzmir Optimum yetkilileri de, ziyaretçileri buluşmaya davet etti.

Kardeşim Benim 2 filminde ise hikayesi bir hayli ilginç ve macera dolu. İki ünlü kardeş olan Hakan ve Ozan’ın arkadaşları Tato ölmüştür. İki gün sonra Hakan’ın düğünü vardır; fakat arkadaşlarına son vazifelerini yerine getirmek için köye gitmişlerdir. Hakan, Rize’nin önde gelen çay tüccarlarından Muzaffer’in kızı olan Didem’le evlenecektir. Muzaffer, Hakan’ın ünlü bir şarkıcı olması yüzünden bu evliliğe tepkilidir. Bir yandan Didem’i sıkıştırırken, diğer yandan da Hakan’ın ensesindedir. Cenaze de olsa çarşı pazar yine karışır. Kendilerini Ege’den İç Anadolu’ya, yetmezmiş gibi sınır ötesine sürprizlerle dolu yolculuk sonunda da Karadeniz’de bulurlar ve macera dolu eğlenceli hikaye de başlar.