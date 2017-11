Kardeşim Benim 2’nin İzmir gösteriminde izdiham kalabalık

Yönetmenliğini Mert Baykal’ın, senaristliğini Zafer Külünk’ün üstlendiği Kardeşim Benim 2 filminin oyuncuları, Optimum AVM’de sevenleriyle buluştu. Başrol oyuncularından Burak Özçivit, Leyla Feray, Pınar Deniz ilk olarak sinemaseverlerle bir araya gelerek, söyleşiye katıldı. Yoğun ilgi gösterilen filmin galasında, genç kızlar özellikle yakışıklı oyuncu Burak Özçivit’e dokunabilmek, fotoğraf çektirebilmek için adeta birbiriyle yarıştı.

Lösemi hastası kızdan duygu dolu sözler

Film gösterimi sırasında duygu dolu anlar da yaşandı. Burak Özçivit’in hayranı olan 20 yaşındaki Dünya Özgüç isimli genç kız, lösemi hastalığını yenmesinde ünlü oyuncunun kendisine moral olduğunu söyledi. Hastalığını yenen Dünya Özgüç, “Bundan 2 sene önce ben lösemi hastasıydım. En büyük hayalim Burak ile görüşmekti ve görüşmeyi kabul etti. Ben görüşmeyi kabul ettiği zaman o kadar mutlu oldum ki moralime çok iyiydim. Görüşmeden önce nakile gidecektim ve nakil odam Burak’ın fotoğraflarıyla doluydu. Onunla görüştüğümde inanılmaz mutlu oldum. Hastalığımı yendim, onun bana verdiği moral sayesinde. Çok teşekkür ediyorum. Şu an saçlarım var, kirpiklerim var, kaşlarım var. O kadar mutluyum ki hala inanamıyorum siz benim yanımdasınız” dedi.

“Hastaydı ve nelere iyi gelebiliyorsunuz onu görüyorum”

Genç kızın duygu dolu sözlerinden etkilenen Burak Özçivit de, “O kadar hassas bir durum ki, size ekranda görüyorlar, dokunamıyorlar ama böyle dokunduğun zaman nelere iyi gelebiliyorsunuz onu görüyorsunuz. Bizim hayranımız bir hastalığı var ve biz onunla iletişime geçtik. Renkli gözlerini hatırladım hemen onu görünce ve onun orada da olduğunu bilmiyordum. Onun bana söylediği sözler inanılmazdı. ‘Ben sizi gördüm ve sizin sayenizde iyi oldum’. Bu herhalde bizim yaptığımız işin en özel yanı, bundan daha büyük mutluluk olabilir mi? Ben kendi adıma yaptığım işten mutlu oldum, ne kadar özel bir iş yaptığımızı gösteriyor. Ben de bu anlamda olabildiğince ne gerekiyorsa yapmaya çalışıyorum. Bugün sahneden indim, onlarla bir arada oldum. Bunları yapmamız gerekiyor. O arkadaşımıza bu tarz şeyler moral vermiş ve iyileştiğini söylüyor. Bundan daha değerli bir şey olamaz” diye konuştu.

“İzmir’e bundan sonra hep geleceğim”

Film çekmenin yanı sıra en değerli olanın insanlarla temas olduğunu dile getiren Özçivit, “Evet biz film yapıyoruz, bizi dizilerden izliyor insanlar, beğeniyorlar, takip ediyorlar fakat bir türlü size dokunmak, sizi yakından görmek, fotoğraf çekilmek böyle bir şansları olmuyor. İzmir neticede daha İstanbul’a yakın daha çok biliyorlar sizi ama ben bunu Anadolu’nun her yerinde yapmak istiyorum ve bütün filmlerimde buna önem veriyorum. Bugün de onlardan biri benim gerçekten beklediğimin üstünde bir ilgi vardı. Onlara çok teşekkür ediyorum, o yüzden elimden geldiği kadar sahneye inip, onlarla birlikte olup, onlara dokunmak, benimle fotoğraf çektirmelerini sağlamak elimden ne geliyorsa yaptım. Üçüncü filmim ve neden ilk günden beri İzmir’e gelmemişim orasını biraz düşündüm. Bundan sonra İzmir’e kesinlikle geliyorum, programıma koyuyorum. Şubat ayında benim zaten bir filmim daha olacak, bir asker filmi çekiyoruz. İzmir’e mutlaka geliyorum. Çok güzel bir ortam gördüm” ifadelerini kullandı.

“Seyirci isterse üçüncüsünü çekeriz”

Kardeşim Benim 3’ün çekilip çekilmeyeceği yönündeki soruya ise yakışıklı oyuncu, “Yarın şunu yapacağım dersiniz, hiçbir şey yapamayabilirsiniz. O yüzden ‘Şunu yaparız’ demek doğru değildir hiçbir zaman. Önemli olan biz şu an ikinciyi yaptık, seyirci izleyecek, not seyircinin, seyirci isterse her şey olur. Ama seyirci burada bırakmamızı isterse başka bir şey yaparız” şeklinde yanıt verdi.

“Komedisi daha yüksek bir film”

Oyuncu Leyla Feray ise İzmir’deki yoğun ilgiden mutluluk duyduklarını dile getirerek, “İlgiyle karşılaşmak çok hoşumuza gitti. Film çok güzel oldu inşallah seyirci de sever. Kardeşim Benim 2’de komedi unsurları çok fazla, ilk film gibi kardeşlik bağları çok güçlü, bunun yanında aşk da var ve ayrıca yeni karakterler var. Daha komedisi yüksek bir film diyebilirim” dedi.

İzmir’e çok sık geldiğini ve İzmir’in insanlarını çok sevdiğini belirten Pınar Deniz de, çok iyi bir film çektiklerini söyleyerek, “Çoğu arkadaşım İzmirli, zaten bu sektördeki çoğu insan İzmirli. Burak ve Murat çok tatlı insanlar evet yakışıklılar, ama ben o tarafla ilgilenmiyorum tabii ki inanılmaz profesyoneller ve çok mütevaziler. Çok mutluyum onlarla oynadığım için” diye konuştu.