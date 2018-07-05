Diğer
Kategoriler
05 Temmuz 2018 00:55

Kardeşlerin yol kavgası kanlı bitti

İzmir’in Beydağ ilçesinde babalarından kalma arazinden yol geçirip-geçirmeme konusunda birbirleriyle tartışan iki kardeşin kavgasında kan aktı.

Kardeşlerin yol kavgası kanlı bitti

05 Temmuz 2018 00:55

Ağabeyi kardeşine 8 el ateş ederek öldürdü.


Olay, saat 20.00 sularında Beydağ Yağcılar Mahallesi’nde meydana geldi. İki kardeşe 3 yıl önce babalarından kalan araziden yol geçirilmesini isteyen ağabeyi Şerafettin Kır ile yolun araziden geçirilmesini istemeyen kardeşi Veli Kır arasında tartışma çıktı. İki kardeş bir türlü uzlaşamazken tartışma kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesinin ardından ağabeyi Şerafettin Kır, belinden çıkardığı silahla kardeşi Veli Kır’a (43) 8 el ateş ederek öldürdü. Yaşanan olayın ardından silah seslerini duyan komşular jandarmaya haber verdi. Olay yerine sağlık ekipleri de sevk edilirken, Veli Kır’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kardeşini vurduktan sonra olay yerinden kaçan Şerafettin Kır kısa süre sonra yakalanarak gözaltına altındı. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Veli Kır’ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    36°C
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç