KARGEM öğrencilerine uluslararası eğitim

AIESEC işbirliğiyle KARGEM’de gerçekleştirilecek ücretsiz dil kursunda, dünyanın dört bir yanından 100 üniversiteli genç görev alacak. Heyecanla beklenen kurs 17 Temmuz’da başlayacak.

KARGEM, Karşıyakalı öğrencilere İngilizce eğitimi vermek ve pratik imkanı sağlamak amacıyla dünyanın en büyük öğrenci değişim ve gelişim platformu olan AIESEC ile işbirliği yaptı. KARGEM’de, yabancı gençlerin Karşıyakalı öğrencilere İngilizce öğreteceği dil kursu için kayıtlar başladı. İlki geçtiğimiz yıl düzenlenen ve büyük ilgi gören kurs, bu yıl daha kapsamlı olarak gerçekleştirilecek.

Her kıtadan gençler

Projede görev almak üzere Amerika, Meksika, Gana ve Rusya gibi dünyanın dört bir yanındaki ülkelerden 100 yabancı üniversite öğrencisi Karşıyaka’ya gelecek. Gençler, 17 Temmuz itibariyle KARGEM’de dil kursu vermeye başlayacak. 20 günlük eğitime, 5. ve 9. sınıf aralığındaki öğrenciler 14 Temmuz’a kadar başvuru yapabilecek.

Gönüllü aileler aranıyor

Yabancı gençler kurs sürecinde, kendilerine kapı açmaya gönüllü olan öğrenci aileleri ile birlikte kalacak. Aileler, çocuklarının daha fazla pratik imkanı bulabilmesini de sağlamak adına, evlerinde yabancı öğrenci konuk etmek için KARGEM’e başvuru yapabilecek.

“Geleceğe hazırlıyoruz”

Çocuk ve gençleri en iyi şekilde geleceğe hazırlamak için çalıştıklarını belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Evlatlarımızı sadece lise ve üniversite sınavlarına hazırlamakla kalmıyor, her alanda kendilerini geliştirebilecekleri imkanlar oluşturmaya çalışıyoruz. Bu yaz da KARGEM’de AIESEC organizasyonuyla hayata geçirdiğimiz proje sayesinde, çocuklarımız yabancı gençlerden ücretsiz dil eğitimi alma ayrıcalığına kavuşacak. Hem İngilizce bilgilerini ve konuşma becerilerini geliştirme fırsatı bulacaklar hem de farklı kültürleri tanıma şansını yakalayacaklar” dedi.