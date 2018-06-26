Diğer
Kategoriler
26 Haziran 2018 10:33

KARGEM’de kültürlerarası buluşma

Karşıyaka Belediyesi İsmail Hakkı Tonguç Gençlik Eğitim Merkezi, bu yaz üçüncü kez kültürlerarası iletişim organizasyonuna imza atacak.

KARGEM’de kültürlerarası buluşma

26 Haziran 2018 10:33

AIESEC işbirliğiyle kente gelecek 50 yabancı üniversiteli genç, gönüllü ailelerin evlerinde konaklayacak ve Karşıyakalı öğrencilere ücretsiz İngilizce eğitimi verecek.



30 ülkeden 50 genç


Karşıyaka Belediyesi İsmail Hakkı Tonguç Gençlik Eğitim Merkezi (KARGEM) ve en büyük uluslararası öğrenci değişim ve gelişim platformu olan AIESEC, dünya gençlerini Karşıyaka’da buluşturacak. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek organizasyon için, 30 farklı ülkeden 50 yabancı genç Karşıyaka’ya gelecek. Gençler, 2 Temmuz itibariyle KARGEM’de dil kursu vermeye başlayacak. Bir ay boyunca haftanın 4 günü gerçekleşecek kursa, 5. ve 8. sınıf düzeyindeki Karşıyakalı öğrenciler katılabilecek.



Gönüllü aileler aranıyor


Üniversiteli gençler organizasyon süresince, kendilerini misafir etmeye gönüllü olan öğrenci aileleri ile birlikte kalacak. Evlerini yabancı konuklara açmak ve bu sayede çocuklarına daha fazla pratik imkanı da sağlamak isteyen veliler, 05549375347 numaralı telefondan detaylı bilgi alabilecek.



“Geleceğe hazırlıyoruz”


Çocuk ve gençleri en iyi şekilde geleceğe hazırlamak için çalıştıklarını belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Bu yaz da KARGEM’de AIESEC organizasyonuyla hayata geçireceğimiz proje sayesinde, çocuklarımız yabancı gençlerden ücretsiz dil eğitimi alma ayrıcalığını yaşatacağız. Hem İngilizce bilgilerini ve konuşma becerilerini geliştirme fırsatı bulacaklar hem de farklı kültürleri tanıma şansını yakalayacaklar” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
31
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç