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31 Temmuz 2018 10:53

KARGEM’le hayalleri gerçek oldu

Karşıyaka Belediyesi İsmail Hakkı Tonguç Gençlik Eğitim Merkezi öğrencileri, Liseye Geçiş Sınavı’nda elde ettikleri başarılarla gurur kaynağı oldu.

KARGEM’le hayalleri gerçek oldu

31 Temmuz 2018 10:53

Ücretsiz kurslarla LGS’ye hazırlanan gençlerin büyük kısmı kentin en seçkin okullarına yerleşirken, bir öğrenci de Türkiye genelinde ilk 100’e girmeyi başardı.


İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına eğitimde fırsat eşitliği sağlayan Karşıyaka Belediyesi İsmail Hakkı Tonguç Gençlik Eğitim Merkezi (KARGEM), bu yıl 200 öğrenciyi Liseye Geçiş Sınavı’nda başarıya taşıdı. KARGEM’de LGS’ye hazırlanan öğrencilerin yerleştiği liseler arasında; İzmir Atatürk Lisesi, Bornova Anadolu Lisesi ve Çiğli Fen Lisesi gibi İzmir’in en iyi okulları yer aldı.



Türkiye’de ilk 100’de


Son 10 yılın en başarılı sonuçlarının elde edildiği KARGEM’de, en büyük sevinci de Türkiye genelinde ilk 100’e girmeyi başaran Kaan Pide yaşattı. Yoğun ve disiplinli bir eğitim sürecinin ardından bu önemli dereceye imza atan Kaan, İstanbul Galatasaray Lisesi’ne yerleşti. Ayrıca, 10 öğrenci de yüzde 100 burslu olarak özel okullarda eğitim görmeye hak kazandı.



“Çocuklarımızla gurur duyuyoruz”


Tüm öğrencileri tebrik eden Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “KARGEM’de eğitim desteği sağladığımız öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Bu yıl da en başarılı özel kurslar kadar güzel dereceler elde ettik. Emeklerimizi boşa çıkarmayan, göğsümüzü kabartan tüm çocuklarımızı ve onlara yol gösteren öğretmenlerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.




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