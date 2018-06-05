Karşıyaka Ali Rıza Efendi’yi unutmadı

Karşıyaka Belediyesi, Ata’nın babasının adını Mustafa Kemal Mahallesinde yeni yaptığı bir parka verdi.

“Atatürk’ün ilçesi” Karşıyaka, annesi Zübeyde Hanım’ın ardından, babası Ali Rıza Bey’in hatırasına da ev sahipliği yapacak. Karşıyaka Belediyesi, Mustafa Kemal Mahallesinde yeni oluşturduğu parka Ali Rıza Efendi ismini verecek. 4 bin metrekarelik alan üzerine yapılan parkta spor alanları, oturma grupları, 236 metre uzunluğunda yürüyüş parkuru ve halı saha yer alacak. Park içinde Ali Rıza Efendi’nin mermer bir taş bloğun üzerine kazınan büstü de olacak. Açılış töreni 7 Haziran Perşembe günü, saat 18.00’de gerçekleşecek.

“Aile buluşuyor”

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Karşıyaka, büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve annesi Zübeyde Hanım ile özdeşleşmiş bir kenttir. Şimdi bu büyük aileyi Karşıyaka’da tam anlamıyla buluşturmanın zamanıdır. Atamızın babası Ali Rıza Efendi’yi, adına açacağımız güzel bir parkta ölümsüzleştireceğiz. Ali Rıza Efendi Parkını, tam da olması gereken yerde, oğlunun adını taşıyan Mustafa Kemal Mahallesinde açacak ve gelecek kuşaklara armağan edeceğiz. Herkesi bu anlamlı törene bekliyoruz” dedi.