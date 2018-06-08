Karşıyaka Ali Rıza Efendi’yi unutmadı

Karşıyaka Belediyesi’nin Mustafa Kemal Mahallesinde yaptırdığı ‘Ali Rıza Efendi Parkı’ törenle hizmete açıldı.

‘Atatürk’ün ilçesi’ Karşıyaka, annesi Zübeyde Hanım’ın ardından, babası Ali Rıza Efendi’in hatırasını da ölümsüzleştirdi. Karşıyaka Belediyesi tarafından, Mustafa Kemal Mahallesinde yeni oluşturulan parka, Ali Rıza Efendi’nin adı verildi. Yaklaşan Babalar Günü öncesinde, coşkulu bir törenle parkın açılışı yapıldı. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar’ın ev sahipliğindeki törene, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İlçe Başkanı Uğur Yıldırım, Karşıyaka Müftüsü İsa Gürler, Başkent Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Gülay, milletvekili adayları, muhtarlar, meclis üyeleri ve yüzlerce Karşıyakalı katıldı.

4 bin metrekarelik alan üzerine yapılan; oturma grupları, 236 metre uzunluğunda yürüyüş parkuru ve halı sahanın da yer aldığı park büyük beğeni kazandı. Park içinde Ali Rıza Efendi’nin mermer bir taş bloğun üzerine kazınan büstü de konuldu. Açılışın ardından birlikte parkı gezen Başkan Akpınar ve katılımcılar, halı sahada bir süre minik sporcularla futbol da oynadı.

“Baba ve oğul buluştu”

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Mustafa Kemal’i babasıyla buluşturduğumuz parkımız, Karşıyakamız’a hayırlı, uğurlu olsun. Karşıyaka deyince akla cumhuriyet değerleri gelir; barış, demokrasi ve adalet gelir. Karşıyaka Belediyesi olarak bugüne kadar yaptığımız tüm hizmetlerin temelinde Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimleri, sözleri vardır. Onu rehber edinerek kentimize ve halkımıza hizmet ediyoruz. Bu park da Atamızın babası adına açılmış ilk parklardan bir tanesidir. Burada çocuklarımız hoşça vakit geçirecek, spor yapacak. Burada nice Mustafa Kemal’ler yetişecek ve onlar cumhuriyetimizi ayakta tutacak. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk” dedi.

Karşıyaka Belediyesine ve Başkan Akpınar’a teşekkür eden Mustafa Kemal Mahallesi Muhtarı İsmail Demirtaş da “Mustafa Kemal Mahallesi özellikli bir mahalle. Atamızın anısını yaşatıyoruz. Şimdi de Ali Rıza Efendi’nin hatırasıyla gururlanacağız” diye konuştu.