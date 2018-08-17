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17 Ağustos 2018 09:58

Karşıyaka Balkan ezgileriyle şenlendi

Yaz akşamlarını ‘Park Konserleri’ ile renklendiren Karşıyaka Belediyesi, bu hafta Şemikler Mahallesi’nde Balkan rüzgarları estirdi.

Karşıyaka Balkan ezgileriyle şenlendi

17 Ağustos 2018 09:58

Bando ve folklor gösterilerinin de sergilendiği gecede, yüzlerce Karşıyakalı coşkuya ortak oldu.


Karşıyaka Belediyesi, yaz akşamlarını müzikle renklendirmek ve neşe katmak için Park Konserleri’ni sürdürüyor. Etkinlikler kapsamında, bu hafta Şemikler Mahallesi Ahmet Piriştina Kültür Merkezi yanında ‘Balkan Gecesi’ düzenlendi. Konserde Göçmen Bandosu, Orkestra Sertan ve Arkadaşları, Burhan Güneş ile Folklor Ekibi sahne aldı. Yaklaşık iki saat süren konserde, her yaştan Karşıyakalılar da halay ve danslarla sanatçılara eşlik etti.



Sıra Demirköprü’de


Büyük ilgi gören Park Konserleri, 29 Ağustos Çarşamba akşamı Demirköprü Mahallesi’nde devam edecek. Türk Halk Müziği Sanatçısı, Koro Şefi Vildan Turan Akıncı’nın Karşıyaka Belediyesi Üretici Kadın Kooperatifi önünde vereceği konser, saat 21.00’de başlayacak. Etkinliklerin sezon finali ise Eylül ayında yapılacak.



Karşıyaka’ya yakıştı


Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Park Konserleri, Karşıyakamızın özgür kimliğine; mutluluk, dostluk ve kardeşlikle örülü ruhuna çok yakışan bir sosyal proje oldu. Her hafta başka bir mahallede gerçekleştirdiğimiz mini konserler, 7’den 77’ye her yaştan yurttaşlarımızdan büyük ilgi görüyor. Her zaman acımızı da eğlencemizi de birlikte yaşayacağız” dedi.




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