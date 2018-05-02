Karşıyaka Balkan Festivali için geri sayım başladı

Festival, 4 Mayıs Cuma günü Karşıyaka Çarşı’dan, Bostanlı Pazaryerine kadar gerçekleştirilecek kortej yürüyüşü ile başlayacak.

Balkan derneklerinin ev sahipliğinde, Karşıyaka Belediyesi desteği ve İZFAR Organizasyon işbirliği ile düzenlenecek olan Karşıyaka Balkan Festivali, 4 Mayıs 2018 Cuma günü Bostanlı Kapalı Pazaryerinde başlayacak ve 3 gün boyunca sürecek.

Karşıyaka Balkan Festivali, 4 Mayıs Cuma günü Karşıyaka Çarşı’dan, Bostanlı Pazaryerine kadar gerçekleştirilecek kortej yürüyüşü ile başlayacak. Balkan kıyafetleri ve müzikleri eşliğinde gerçekleştirilecek olan yürüyüş kapsamında kortej, sahil boyunca vatandaşların gününe renk katacak.

Festivalde Balkan müziğinin sevilen sanatçıları da sahne alacak. 4 Mayıs Cuma günü Sakoband, Murat Balkan ve Arif Şentürk, 5 Mayıs Cumartesi günü Burhan Güneş ve Ceyhun Üsküp ve 6 Mayıs Pazar günü ise Havva Karakaş festivalde sahne alarak, şarkılarını festival ziyaretçileri için söyleyecek.

Festivale tüm vatandaşları davet eden Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İlhami Yıldız, “Bu festival, kardeşliğimizin, barışın, ülkemizin renklerinin festivali. Bu festival, hatıralarımızın, kültürümüzün, gelenek ve göreneklerimizin festivali. Bu hedefte gerçekleşecek olan birlik festivalimize tüm halkımızı bekliyoruz” dedi.