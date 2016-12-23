Karşıyaka Belediye Başkanına ’En Başarılı Başkan’ ödülü

Kent ve Yerel Yönetimler Stratejik Araştırmalar Merkezi (KEYSAM), engellilere yönelik projeleri dikkate alarak Karşıyaka Belediye Başkanı Başkan Hüseyin Mutlu Akpınar’ı ’Yılın En Başarılı Belediye Başkanı’ seçti. Akpınar ödülü Ankara’da aldı.

Kent ve Yerel Yönetimler Stratejik Araştırmalar Merkezi ve bir ajans tarafından bu yıl 2. kez organize edilen Altın Arı Belediyecilik Ödülleri sahiplerini buldu. Uzman seçici kurul tarafından belirlenen ve 15 farklı kategoride verilen ödüllerden biri de Karşıyaka’ya geldi. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, engellilere yönelik hayata geçirilen sosyal ve fiziki projeler dikkate alınarak ’Yılın En Başarılı Belediye Başkanı’ seçildi. Ankara’da, Green Park Otel’de gerçekleştirilen ödül törenine CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, il ve ilçe belediye başkanları ile iş ve siyaset dünyasının önemli isimleri katıldı. Başkan Akpınar ödülünü CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ’ın elinden aldı.

Başkan Akpınar, ödülden sonra duygularını şu şekilde aktardı:

"Dezavantajlı vatandaşlarımıza yönelik yaptığımız çalışmaların ödüle layık görülmesi bizim için çok önemli. Biz Karşıyaka’da, yurttaşlarımıza engelsiz bir yaşamın kapılarını açıyoruz. Tüm tesislerimizi engelsiz hale getirdik. Engelsiz Masa ile hizmeti kolaylaştırdık. Personelimize işaret dili eğitimi verdik. Dünya şampiyonu engelli sporcumuz var. Son olarak Engelli Dinlenme Merkezi’nin temelini attık ve ailelerine yönelik de kolaylaştırıcı hizmeti devreye soktuk. Ödüle layık gören herkese teşekkür ediyorum."