Karşıyaka, Çatalcaspor'u ağırlıyor

Lig 2. Grup'ta oynadığı son iki maçtan 4 puan çıkaran Karşıyaka, yarın saat 13.30'da Çatalspor'u konuk edecek.

Karşıyaka, 13. hafta karşılaşmasında yarın Atatürk Stadı'nda Çatalcaspor'u konuk edecek. Saat 13.30'da başlayacak olan müsabakayı Ömer Tolga Güldibi yönetecek. Güldibi'nin yardımcılıklarını ise Burak Celep ve Harun Pekyürek yapacak. İzmir temsilcisinde sakatlığı bulunan Doğukan İnci ile kart cezalıları Anıl ve Cenk zorlu müsabakada forma giyemeyecek. Zorlu bir maça çıkacaklarını belirten Karşıyaka Teknik Direktörü Mesut Toros, “Çatalcaspor bu sezon dış sahada önemli skorlar elde etti. Her maça final havasıyla çıkıyoruz ve Çatalcaspor karşılaşması da bunlardan biri. Eksiklerimiz var ancak sahada görev yapan herkesin elinden geleni yapacağına şüphemiz yok. Takım moral ve motivasyon olarak üst düzeyde. Taraftarımızın desteğiyle karşılaşmayı kazanıp çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı. Ev sahibi Karşıyaka haftaya 13 puanla 14. basamakta girerken, konuk Çatalcaspor ise topladığı 19 puanla sıralamada kendisine 6. sırada yer buldu.