Karşıyaka Caz Festivaline renkli başlangıç

Kerem Görsev Trio ve KODA’nın konseriyle başlayan festivalin; Birsen Tezer, Meltem Cumbul, Kürşat Başar ve Bülent Ortaçgil gibi ünlü sanatçıları müzikseverlerle buluşturacağı ifade edildi.

Karşıyaka Belediyesi tarafından 22-27 Kasım tarihleri arasında Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosunda düzenlenen Karşıyaka Caz Festivali, Kerem Görsev Trio ve Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrasının konseriyle kapılarını açtı. Yaklaşık iki saat süren konser, salonu dolduran yüzlerce sanatsevere unutulmaz bir müzik şöleni yaşattı.

Öte yandan, Caz müziğinin farklı renkleriyle zenginleşen festival programı; 23 Kasım 2017’de Birsen Tezer, 25 Kasım’da Kürşat Başar, Burçin Büke, Ayşen, 26 Kasım’da Meltem Cumbul ve Manuş-u Âlâ konserleriyle devam edecek. Organizasyonun 27 Kasım’daki finalinde ise usta sanatçı Bülent Ortaçgil sevenleriyle buluşacak. Konserler saat 20.30’da başlayacak ve ayrıca hafta sonunda gündüz konserleri de olacak. 25 Kasım Cumartesi saat 15.00’te Buca Blues Quartet, 26 Kasım Pazar günü aynı saatte Benshi sahne alacak. Konserlerin biletleri Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu gişesinden ve Biletix’ten edinilebilecek.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, festivale tüm İzmirlilileri davet ederek, "Kültür ve sanat kenti Karşıyakamıza çok yakışan bir organizasyonu daha müzikseverlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlk kez gerçekleştirdiğimiz festivale muhteşem bir başlangıç yapan Kerem Görsev Trio ve KODA’ya teşekkür ediyorum. Ülkemizin çok değerli sanatçılarını müzikseverlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Her etkinliğiyle müzik şöleni yaşatacak festivalimize tüm İzmirlileri bekliyoruz" dedi.