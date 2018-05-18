Karşıyaka çiçek açtı

Karşıyaka Çiçek Festivali, Bostanlı Pazaryeri’nde başladı. Karşıyaka Belediyesi tarafından 18-21 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen festivalde, çiçeklerin renkleri ve kokuları katılımcıları mest etti.

Karşıyaka Belediyesinin geleneksel hale getirdiği Karşıyaka Çiçek Festivali, bu yıl 17. kez Karşıyaka’yı renklendirdi. 18-21 Mayıs’ta Bostanlı Pazaryeri’nde yapılan festivalde; Bayındır, Ödemiş, Urla gibi çeşitli bölgelerden yaklaşık 100 çiçek üreticisi stant açtı. Yüzlerce çeşit çiçek, meyve ve ağaç fidanları ile bahçe bitkilerinin görücüye çıkarıldığı festivalde satışlar da üreticiden tüketiciye aracısız olarak gerçekleşiyor. Festivalde; bahçe malzemeleri, saksı çeşitleri, çiçek ilaçları, toprak ve gübre gibi ürünlerin satışı da yapılıyor. Karşıyaka Belediyesi Parklar Müdürlüğü ise alanda stant açarak, çiçek ve bahçe bitkileri konusunda ücretsiz danışmanlık hizmeti verecek. Yöresel gıda ve hediyelik eşya gibi farklı stantların da yer aldığı festival kapsamında her akşam konser keyfi de yaşanacak.

En güzel balkon ve bahçe

Öte yandan, Karşıyaka Belediyesinin geleneksel olarak düzenlediği 17. Karşıyaka En Güzel Balkon ve Bahçe Yarışması için de hazırlıklar başladı. ‘En güzel balkon’, ‘En güzel bahçe’ ve ‘En güzel apartman bahçesi’ kategorilerinde gerçekleşecek yarışmaya katılmak isteyenler, 22 Mayıs’a kadar Karşıyaka Belediyesi Halkla İlişkiler Birimi’ne başvurabilecek. Uzman jüri üyeleri tarafından yapılacak değerlendirmelerin ardından dereceye girenler, 31 Mayıs’ta Deniz Kent Restoran Kır Bahçesi’nde düzenlenecek törenle açıklanacak. İlk 3’e girenlere plaket ve sürpriz hediyelerin verileceği yarışma için 399 4322 numaralı telefondan detaylı bilgi alınabilecek.

"Çiçek gibi kentin, çiçek gibi halkı"

Festivalin açılışı protokol, üreticiler ve vatandaşlar tarafından yapılırken, Karşıyaka Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun Roman dansı da keyifli dakikalar yaşattı. Açılışta konuşan Karşıyaka Belediye Başkanvekili Süha Barlak, "Çiçek, mutluluklarımızı en iyi ifade ettiğimiz bitkidir. Sevdiklerimize, anne babalarımıza, öğretmenlerimize, yaşayan ve yaşamayan büyüklerimize çiçek götürürüz. Çiçek, görüntüsünün ötesinde bir anlam taşımaktadır. Bu festivali geleneksel hale getiren Karşıyaka Belediyesine de teşekkür etmek gerekir. Emek harcayan çiçek üreticilerimize de ayrıca saygılarımızı sunuyoruz. Karşıyaka, çiçek gibi bir kent. Çiçek gibi kentin, çiçek gibi halkıyla beraber güzel işler yaptığımızı düşünüyoruz" dedi.