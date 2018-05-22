Karşıyaka Çiçek Festivali’ne 40 bin ziyaretçi

kez düzenlenen Karşıyaka Çiçek Festivali, 4 gün boyunca 40 bin ziyaretçiyi ağırladı. Yaklaşık 6 bin kasa çiçek satışının yapıldığı festival, üreticilerin yüzünü güldürdü.

İzmirlileri, çiçek üreticileriyle aracısız olarak buluşturan Karşıyaka Çiçek Festivali, 18-21 Mayıs tarihleri arasında Bostanlı Pazaryerinde gerçekleşti. Karşıyaka Belediyesi tarafından 17. kez düzenlenen festivale; Ödemiş, Menemen, Urla, Dikili ve çevre ilçelerden gelen 100 üretici katıldı. Rengarenk çiçekler, bitkiler, meyve ve ağaç fidanları ile bahçe malzemeleri, saksı çeşitleri, toprak ve gübre gibi ürünler satışa sunuldu. Yöresel gıda ve hediyelik eşya stantları da açıldı.

Panel ve çocuk etkinliklerine de ev sahipliği yapan festivalde, akşam saatleri müzik ve gösterilerle renklendi. Geleneksel Ramazan eğlenceleri, Smyrna Koreografi Topluluğu, Grup Normal ve Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası konuklarla buluştu. Ziyaretçi sayısı 4 günde 40 bine ulaşırken, çiçek satışında da geçen yıla oranla yüzde 30 civarında artış oldu. Yaklaşık 6 bin kasa çiçek satışının yapıldığı festival üreticilerin yüzünü güldürdü. Çiçek çeşitliliği ve uygun fiyatlar da ziyaretçileri memnun etti.

“Seneye yine buluşacağız”

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Doğaya, çevreye, kente ve insana duyduğumuz saygı ve sevgiyi, geleneksel Karşıyaka Çiçek Festivalimizle bir kez daha gösterdik. Cumhuriyet çiçekleri olan çağdaşlık, laiklik, demokrasi değerlerimize; doğanın hediyesi olan çiçeklerimizi, güzelliklerimizi ekledik. Festivalimize katılan çiçek üreticilerimize ve konuk olan tüm İzmirlilere teşekkür ediyorum. Gelecek yıl yine büyük bir heyecan ve coşkuyla buluşmak üzere” dedi.