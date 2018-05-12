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12 Mayıs 2018 10:38

Karşıyaka çiçek kokacak

İzmirlileri çiçek üreticileriyle aracısız olarak buluşturan ‘Karşıyaka Çiçek Festivali’ için geri sayım başladı.

Karşıyaka çiçek kokacak

12 Mayıs 2018 10:38

Karşıyaka Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen festival, bu yıl 18-21 Mayıs tarihleri arasında, Bostanlı Pazaryerinde gerçekleşecek.


Karşıyaka Belediyesi tarafından 17. kez düzenlenen ‘Karşıyaka Çiçek Festivali’, 18 Mayıs Cuma günü saat 10.30’da kapılarını açacak. Bostanlı Pazaryerinde yapılacak festivale, farklı bölgelerden yaklaşık 100 çiçek üreticisi katılacak. Yüzlerce kamyon çiçek, bahçe bitkileri, meyve ve ağaç fidanları, aracısız olarak tüketiciye sunulacak. Saksı çeşitleri, çiçek ilaçları, toprak ve gübre gibi ürünlerin de satışı yapılacak.


Ayrıca yöresel gıda ve hediyelik eşya gibi stantlar da ziyaretçilere hizmet verecek. Karşıyaka Belediyesi’nin standında ise çiçek ve bahçe bitkileri konusunda ücretsiz danışmanlık hizmeti sunulacak. 18 Mayıs’ta geleneksel Ramazan eğlencelerine ev sahipliği yapacak festivalde; 19 Mayıs’ta Smyrna Koreografi Topluluğu gösterisi ve Grup Normal konseri, 20 Mayıs’ta da Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası konseri gerçekleşecek.



“Kentimize renk gelecek”


Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Çiçek üreticileri ile tüketicileri aracısız olarak buluşturduğumuz Çiçek Festivalimiz, bu yıl yine kentimize renk ve coşku getirecek. Bu güzelliği paylaşmak için tüm İzmirlileri 18-21 Mayıs tarihleri arasında festivalimize bekliyoruz” dedi.




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