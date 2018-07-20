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20 Temmuz 2018 12:21

Karşıyaka dünyaya açıldı

Sürdürdüğü uluslararası projeler ve aldığı ödüllerle dikkat çeken Karşıyaka Belediyesi, son 4 yılda yaptığı çalışmalarla dünya kenti haline gelirken, Çin’den İngiltere’ye, ABD’den Avustralya’ya kadar dünyanın dört bir yanındaki kardeş şehirler ve proje ortağı kentlerle birlikte yüzlerce çalışmaya imza atıldı.

Karşıyaka dünyaya açıldı

20 Temmuz 2018 12:21


2014 yılından bu yana Avrupa Şeref Bayrağı, Avrupa Diploması, 12 Yıldız Şehri ve Aktif Şehir gibi prestijli ödül ve unvanların sahibi olan Karşıyaka Belediyesi, dünya kentleriyle önemli iş birlikleri kurdu. Karşıyaka’yı uluslararası çapta bir kent haline getirmek, dünyadaki iyi uygulama örneklerini takip etmek ve bilgi paylaşımı sağlamak; hem ekonomik, hem de sosyal birliktelikler kurmak amacıyla kardeş şehir ilişkileri ve proje ortaklıkları yürütülen kentlerin sayısı 39’a çıkarıldı.


Çin Halk Cumhuriyeti - Wuxi ve Changing, Almanya - Heidenhem, Letonya - Riga, Avustralya - Sidney, İngiltere - Enfield, Amerika Birleşik Devletleri – Loudoun, Fransa- Nice ile Bozcaada ve Manisa gibi belediyelerle ortak çalışmalar yapıldı. Sağlık, kültür, spor, enerji verimliliği, yerel ekonomik kalkınma, gençlik değişimi, eğitim, turizm ve çevre konularında proje ve iş birliği çalışmaları yürütüldü. Karşılıklı ziyaretlerle projeler yerinde incelendi. ‘Global Aktif Şehir’ programında dünyadaki 10 pilot şehirden biri olan Karşıyaka, bu kapsamda Kanada Richmond ve Arjantin Buenos Aires gibi dünyaca tanınmış şehirlerle de ortak çalışmalar yürütmeye başladı.


Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, uluslararası çalışmalara devam edeceklerini ifade ederek, şu bilgiyi verdi:


"Türkiye’nin aydınlık yüzü, Ege’nin incisi Karşıyakamızı, aynı zamanda bir ‘Dünya Kenti’ haline getirmek için çıktığımız yolda önemli adımlar attık. Aldığımız ödüller, yerelde hayata geçirdiğimiz uluslararası çaptaki örnek projeler, çağdaş kimliğimiz ve kültürümüzle dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyoruz. Karşıyakamıza en iyi hizmetleri sunmak, hem örnek olmak hem de örnek almak, sınırları ortadan kaldırarak dünya genelinde iyi ilişkilerin, dostluğun ve kardeşliğin güçlenmesine katkı sağlamak adına uluslararası çalışmalarımızı sürdüreceğiz."




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