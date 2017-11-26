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26 Kasım 2017 10:35

Karşıyaka Hamsi Şöleni 10 yaşında

Karşıyaka Hamsi Şöleni, Karadeniz Dernekleri Konfederasyonu (KADEKON) tarafından, bu yıl 10.

Karşıyaka Hamsi Şöleni 10 yaşında

26 Kasım 2017 10:35

kez gerçekleşecek.


Karşıyaka Belediyesi’nin desteği ve İZFAR Organizasyon’un işbirliği ile düzenlenen Karşıyaka Hamsi Şöleni, bu yıl 21-25 Aralık tarihleri arasında ziyaretçileri ile buluşacak.


İzmirli Karadenizlilerin geleneksel hale getirdikleri Karşıyaka Hamsi Şöleni, bu yıl 10. kez düzenlenecek. 21-25 Aralık tarihleri arasında 5 gün boyunca sürecek olan etkinlikte; hamsi ve yöresel tatların yanı sıra hediyelik ürünler de satılacak. Şölen kapsamında çeşitli organizasyon ve etkinlikler düzenlenecek.



Tüm vatandaşlar davetli


İzmir Bostanlı Pazaryeri’nde gerçekleşecek olan etkinliğe tüm vatandaşları davet ettiklerini dile getiren KADEKON Başkanı Hızır Murtazaoğlu, "Geleneksel bir şölene dönüşen ve bu yıl 10’uncusunu düzenleyeceğimiz Hamsi Şöleni’mize sadece Karadenizli vatandaşlarımızı değil, tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Hep bir arada, hamside buluşmak bizlere mutluluk vermekte ve şölenimizin 10’uncu yaşına gelmesi heyecanımızı her geçen yıl artırmaktadır. Karadeniz’imizin hamsisinin samimiyetinde birleşmek ve bereketini paylaşmak bizlere büyük gurur ve mutluluk vermektedir. Hedefimiz; her yıl olduğu gibi bu yıl da barış, huzur ve beraberlik. Bu amaç doğrultusunda düzenlediğimiz etkinliğimize tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz” diye konuştu.




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