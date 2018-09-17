Karşıyaka harekete geçiyor

Türkiye'deki ilk ve tek “Aktif Şehir” Karşıyaka, peş peşe kutlanacak Avrupa Hareketlilik Haftası ve Avrupa Spor Haftası boyunca birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Organizasyonlarda, arabaya alternatif ulaşım araçları ve bisiklet kullanımı teşvik edilirken, aktif ve hareketli yaşamın önemine ilişkin farkındalık oluşturulacak.

Karşıyaka Belediyesi; Avrupa çapında kutlanan “Hareketlilik Haftası” kapsamında dolu dolu bir program hazırladı. Avrupa başta olmak üzere dünya genelindeki partner ülkeler ile birlikte 16 Eylül'de başlayan hafta için birbirinden renkli organizasyonlara imza atmaya hazırlanan belediye, her yaştan Karşıyakalıları spora ve fiziksel aktivitelere davet edecek.

Karşıyaka Bisiklet Platformu üyelerinin katılımıyla dün başlayan etkinlikler, 18 Eylül Salı günü ‘Acemi Bisiklet Turu' ile sürecek. Yaklaşık 3 saatlik tur, saat 20.00'de Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu önünden başlayacak. ‘Arabasız Gün' ilan edilen 22 Eylül'de de dopdolu bir programa imza atılacak. Bostanlı Pazaryeri arkasındaki Şehit Cengiz Topel Caddesi, saat 09.00 itibariyle etkinliklere ev sahipliği yapacak. Gün boyunca koşu, yoga, çocuk bisiklet sürüşü, güvenli sürüş eğitimi ve konser gibi aktiviteler düzenlenecek.

Avrupa Hareketlilik Haftası'nın hemen ardından da Avrupa Spor Haftası kutlamaları başlayacak. 24 ve 28 Eylül tarihleri arasında, Karşıyaka Belediyesi çalışanları ve vatandaşlar için sportif etkinlikler yapılacak.

Organizasyonlara tüm İzmirlileri davet eden Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Uluslararası Herkes İçin Spor Derneği'nden Türkiye'de ilk kez ‘Aktif Şehir' unvanını alan Karşıyaka Belediyesi olarak, Avrupa Hareketlilik Haftası ve Avrupa Spor Haftasını bize yakışan etkinliklerle kutluyoruz. 7'den 77'ye herkesi etkinliklerimize bekliyoruz” dedi.