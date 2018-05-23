Karşıyaka iftar sofrasında buluştu

Farklı siyasi düşünce ve dini inanıştan 100’ü aşkın davetlinin katıldığı yemekte, dostluk ve barış mesajları verildi.

Ramazan ayı boyunca farklı iftar sofralarında Karşıyakalılarla bir araya gelecek olan Karşıyaka Belediyesi ilk olarak, kentin dini, siyasi ve bürokratik temsilcileriyle hoşgörü sofrasında buluştu. Yamanlar Piknik Alanındaki davete; Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ve eşi Zehra Akpınar’ın yanı sıra, Kaymakam Sadettin Yücel, CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, semavi dinlerin Karşıyaka’daki temsilcileri, siyasi partilerin temsilcileri, oda ve dernek başkanları, muhtarlar, meclis üyeleri ve bürokratlar katıldı. Karşıyaka Müftüsü İsa Gürler’in duasıyla açılan iftarda, konuklara hurma, çorba, et sote ve tatlı ikram edildi.

Tüm konuklarını restoran girişinde karşılayan Başkan Akpınar, “Ramazan ayı gibi kutsal değerler, sağlam bir temizlikten geçmek ve kötülüklerimizden arınmak için bir fırsattır. Bu sofra bizi biz yapan tüm değerlerin buluşma noktasıdır. Bu değerler, her türlü makamdan, etiketten, paradan puldan ve ikbal beklentisinden daha önemli ve anlamlıdır. Karşıyaka, dün olduğu gibi yarınlarda da bu kardeşliğin, bir arada olma keyfinin ve demokrasi bilincinin kalesi olmayı sürdürecektir” dedi.

Dostluk ve Dayanışma Mesajı

Karşıyaka Kaymakamı Sadettin Yücel ise “Bu sofrada hep birlikte olmak bizler için çok önemlidir. Ramazan ayı, dostluk ve dayanışma duygularının pekiştirileceği bir aydır. Bu sofrada buluşarak, Karşıyakamızdan dünyaya, dostluk, kardeşlik, barış ve huzur mesajını en güzel şekilde vermiş, birliğimizi ve beraberliğimizi de yaşatmış oluyoruz. Bu birliği her zaman hatırlamak zorundayız” diye konuştu.