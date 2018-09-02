Karşıyaka Kadın Kooperatifi Antalya’da

Antalya’da 1 Eylül’de başlayan festivalde, Karşıyakalı kadınlar tarafından hazırlanan seramikler ve ‘Balköy’ markalı bal ürünleri beğeniye sunuldu.

Yaklaşık 600 kadının yararlandığı ve alanında Türkiye’nin en büyük oluşumlarından biri haline gelen Karşıyaka Belediyesi Üretici Kadın Kooperatifi, Antalya’da düzenlenen ‘Kadın Kooperatifleri Festivali’ne katıldı. Ülkenin dört bir yanından 170 kooperatifin yer aldığı festival, 1 Eylül’de Muratpaşa ilçesindeki Kent Meydanı’nda Leman Sam konseriyle başladı.

5 Eylül’e kadar sürecek

Festivalde stant açan Karşıyaka Belediyesi Üretici Kadın Kooperatifi de el yapımı seramik ürünlerini ziyaretçilerle buluşturdu. Ayrıca stantta, kooperatif tarafından üreticilerden temin edilen ve Sancaklı Mahallesindeki tesiste ‘Balköy’ markasıyla ambalajlanan bal ve yan ürünleri de satışa sunuldu. Kadın kooperatiflerine hem el emeklerini kazanca dönüştürme hem de deneyimlerini paylaşma imkanı sunan festival, 5 Eylül Çarşamba günü sona erecek.

Kadınlara tam destek

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Kadınların sosyal ve ekonomik yaşamda daha aktif rol almasını sağlamak amacıyla 2015 yılında ‘Üretici Kadın Kooperatifi’ni kurduk. Bu oluşum, bugün 600’e yakın kadının faydalandığı, Türkiye’nin en büyük kadın kooperatiflerinden biri haline geldi. Çalışmaları ve başarılarıyla gurur kaynağımız olan kooperatifimiz, Antalya’daki festivalde de Karşıyakamızı en iyi şekilde temsil edecektir. Biz de güçlü ve üreten kadınların her zaman destekçisi olacağız” dedi.