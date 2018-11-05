Karşıyaka kendine geldi

Lig 2. Grup'ta haftayı Pazarspor galibiyetiyle geçen Karşıyaka küme düşme hattından kurtulurken, takımın performansı Teknik Direktör Mesut Toros'u memnun etti.

Sahasında Pazarspor'u Arif'in golüyle deviren Karşıyaka, haftalar sonra küme düşme potasından çıkmanın sevincini yaşıyor. Puanını 12'ye çıkaran İzmir temsilcisinde Teknik Direktör Mesut Toros, takımın ortaya koyduğu performanstan memnun kaldı. Hem performans olarak hem de mental açıdan iyi bir karşılaşma çıkardıklarını söyleyen Toros, “Hakkımız olan bir galibiyet aldık. Erdoğan'ın çıkardığı penaltı çok önemliydi. Eğer penaltıdan golü yemiş olsaydık da maçı çevirebileceğimize inanıyorum. Hem performans olarak hem de istek ve arzu olarak başarılıydık. Hiç susmadan bizleri destekleyen taraftarlarımızla beraber üç puanı aldık” ifadelerini kullandı.

Toros, sakatlanarak oyundan çıkan Doğukan'ın durumunun ise hafta içinde belli olacağını söyleyerek, “Doğukan'ın sakatlanarak oyundan çıkması moralimizi bozdu. Metin de maçın son dakikasında aldığı bir darbeyle sakatlandı. Çekilecek MR'ın ardından durumları netleşecek. Umarım iki oyuncumuzun da önemli bir sakatlığı yoktur” dedi.