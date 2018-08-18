Karşıyaka Kurban Bayramı’na hazır

Huzur ve güvenliği sağlamak için gerekli tüm tedbirler alınırken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için kurulan özel ekipler bayram boyunca alarmda olacak.

Kurban Bayramı’nın huzur ve güven içinde geçmesi için çalışan Karşıyaka Belediyesi, İzmir Kasaplar Odası işbirliğiyle ‘Örnekköy Kurban Satış ve Kesim Yeri’ni hazır hale getirdi. 2 bin küçükbaş ve 300 büyükbaş hayvanın satışa sunulduğu alanda hijyenik bir ortam oluşturuldu. Kurbanlık hayvanların eziyet görmeden kesilmesi için önlemler alındı. Hayvanların araçlardan indirilme ve bindirilme rampaları, atıkların bertaraf edilmesi ve temizlik, ilaçlama, hayvan sahiplerinin bekleme ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri yerler de dahil, gerekli tüm ayrıntılar düşünüldü.

Acil müdahale ekibi nöbette

Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Çevre, Temizlik, Zabıta, Destek, Ulaşım ve Fen İşleri müdürlüklerinin işbirliğiyle gerçekleştirilen çalışmalar, Kurban Bayramı sonuna kadar sürecek. Kurbanlıkların kayıt, pasaport ve sağlık raporları tek tek kontrol edilirken, rutin denetimler de yapılacak. Bayram süresince de alanda Veteriner İşleri Müdürlüğü Acil Müdahale Ekibi alarmda olacak. Temizlik çalışmalarıyla, kötü görüntülerin oluşmasının önüne geçilecek. Ayrıca Karşıyaka Belediyesi’nin ikram araçları da arife ve bayramın ilk gününde, mezarlıklarda hizmet verecek. Vatandaşlara çay ve kahve ikramı yapılacak.

Huzurlu bir bayram için

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Karşıyakamızda Kurban Bayramı’nın hiçbir sıkıntı yaşanmadan, huzurla geçmesi için gerekli tüm hazırlıkları yaptık, tedbirleri aldık. Farklı alanlarda, sokaklarda kurban kesimi yapılmaması konusunda vatandaşlarımızdan hassasiyet bekliyoruz. Ekiplerimiz bayram sonuna kadar da çalışma ve denetimlerini sürdürecek” dedi.