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29 Haziran 2018 14:02

Karşıyaka, Madımak’ı unutmadı

Karşıyaka Belediyesi, 2 Temmuz 1993 tarihinde Pir Sultan Abdal Şenliklerine katılmak üzere Sivas’a giden ve kaldıkları Otel Madımak’ta yakılarak katledilenleri özel bir geceyle anacak.

Karşıyaka, Madımak’ı unutmadı

29 Haziran 2018 14:02


Karşıyaka Belediyesi Hikmet Şimşek Sanat Merkezinde gerçekleştirilecek gece, 2 Temmuz Pazartesi saat 20.30’da başlayacak. Karşıyaka Belediyesi Şiir Atölyesi eğitmeni, şair ve yazar Veysel Çolak’ın konuşmasının ardından; Aslıhan Tüylüoğlu, Canan Gürtunca Sanlı, Gülşen Ersan, Neda Olsoy ve Semiha Taş Özenç sahne alacak. Nazım Hikmet’ten, katledilen Behçet Aysan’dan, Metin Altıok’tan, olaya tanık olan Hidayet Karakuş’tan şiirler seslendirilecek.


Saat 21.00’de de Karşıyaka Belediye Tiyatrosu “Yanık Zaman Madımak” oyununu sahneleyecek. Adil Bozkurt’un yazdığı, Zekeriya Hocalar’ın yönettiği oyun; dekoru, kostümleri, müzikleri ve koreografisiyle seyirciyi 2 Temmuz 1993’e götürecek. Etkinlik, halka açık ve ücretsiz olacak.



“Unutturmayacağız”


Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Bu olay insanlığa karşı bir suçtur ve asla zaman aşımına uğrayamaz. Madımak’ta yaşananları asla unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bu duruşumuzu bir kez daha göstermek ve yitirdiğimiz canlarımızı anmak için, 2 Temmuz akşamı Hikmet Şimşek Sanat Merkezimizde buluşalım” dedi.




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