Karşıyaka Ramazan’a hazır

Meddah, Alp Abi ile Çocuk Eğlencesi, Hacivat ve Karagöz gibi gösterilerin yer aldığı etkinlikler, ay boyunca mobil araç ile farklı mahallelere taşınacak.

Ramazan ayı için hazırlıklarını tamamlayan Karşıyaka Belediyesi, binlerce Karşıyakalı’yı geleneksel eğlencelerde buluşturacak. Ramazan akşamlarına renk katacak etkinliklerin ilki, 16 Mayıs’ta Aksoy Mahallesinde gerçekleşecek. Davullu Manici, Alp Abi ile Çocuk Eğlencesi, Meddah, Hacivat ve Karagöz Gösterisi, Nasrettin Hoca Hikayeleri, Tuzsuzun Şekerli Oğlu ve Kır Belini Ali Dayı ile orta oyunlarından oluşan program, metro yolu üzerinde saat 21.00’de başlayacak.

Ay boyunca farklı mahallelerde toplam 20 gösteri sunulacak. Geleneksel eğlenceler, mobil araçla halkın ayağına gidecek. Karşıyaka Belediyesi, geleneksel hale getirdiği Kadir Gecesi iftarını da bu yıl Anayasa Meydanında gerçekleştirecek. Kurulacak dev sofrada binlerce kişi misafir edilecek. Ayrıca, toplam 2 bin 250 aileye gıda kolisi dağıtımı ve nakdi yardım yapılacak.

“Herkesi bekliyoruz”

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Ramazan ayı boyunca yurttaşlarımızla hem soframızı paylaşacağız hem de ibadetimizin gereğini yerine getireceğiz. Dostlukları, dayanışmayı ve sevgiyi, her zamankinden daha çok hatırlayacağız. Ramazan ayının huzur ve barış getirmesini diliyor; herkesi buluşmalarımıza bekliyorum” dedi.