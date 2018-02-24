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24 Şubat 2018 12:11

Karşıyaka Sabahattin Ali’yi andı

Karşıyaka Belediyesi, edebiyatın unutulmaz ismi Sabahattin Ali’yi doğum gününde, sergi ve söyleşi ile andı.

Karşıyaka Sabahattin Ali’yi andı

24 Şubat 2018 12:11

Başkan Hüseyin Mutlu Akpınar “Değerlerimizi gelecek nesillere taşıyoruz” dedi.


İzmir’in en önemli kültür-sanat tesisleri arasında yer alan Karşıyaka Belediyesi Hikmet Şimşek Sanat Merkezi, önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Türk edebiyatının ölümsüz yazarlarından Sabahattin Ali’nin doğum günü Karşıyaka’da kutlandı. Etkinlikler sergi açılışı ile başladı. Sonrasında ise Hülya Soyşekerci ve Veysel Çolak’ın katılımıyla bir söyleşi gerçekleştirildi. Karşıyaka Belediyesi Şiir Atölyesi üyeleri de etkinlikte yer aldı. Gecede, Sabahattin Ali’nin şiirlerinden bestelenmiş müzik dinletisi de sunuldu.



“Ölümsüz değerleri geleceğe taşıyoruz”


Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Geçmişimize değer katan unutulmaz isimleri genç nesillerle buluşturmak ve geleceğe taşımak için çalışıyoruz. Sanatın başkenti Karşıyakamızda Sabahattin Ali gibi önemli bir ustayı anmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.




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