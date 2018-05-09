Karşıyaka, Selda Bağcan konserine hazırlanıyor

Yenilenen anıtın bulunduğu meydanın ilk etkinliğinde, Anneler Günü kapsamında usta sanatçı Selda Bağcan sahne alacak.

Karşıyaka Belediyesi tarafından baştan sona yenilenen Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı’nda sürdürülen çalışmalar tamamlanma noktasına geldi. Yenilenen yüzüyle İzmir’in simgesi haline gelen Anıt, ilk etkinliğine Anneler Günü için ev sahipliği yapacak. Türkiye’nin en sevilen sanatçılarından Selda Bağcan, İzmir’in en modern yapılarından biri haline getirilen Anıt’ın huzurunda, 3 kat büyütülen Anayasa Meydanı’nda ‘anneler için’ sahneye çıkacak. Bağcan, 12 Mayıs Cumartesi akşamı, saat 20.30’da başlayacak olan konserde en güzel şarkılarını Karşıyakalılar için seslendirecek.

Anneler Günü’nde koşu ve bisiklet turu

Karşıyaka Belediyesi, Anneler Günü etkinlikleri çerçevesinde, 13 Mayıs Pazar günü de geleneksel hale getirilen Zübeyde Hanım Koşusu’nu gerçekleştirecek. Yine Anayasa Meydanı’ndan, saat 09.00’da başlayacak olan koşu, Zübeyde Hanım’ın Anıt Mezarı’nda son bulacak. Aynı gün saat 14.30’da ise Konak Cumhuriyet Meydanı’ndan, ‘Atamızdan Annesine Bir Karanfil’ Bisiklet Turu başlayacak. Tur, yine Anıt Mezar’da son bulacak.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “En değerli varlıklarımız annelerimiz için çok özel ve güzel etkinlikler hazırladık. Karşıyakamızın simgesi olan ve İzmir’in simgesi haline getirdiğimiz Anıtımızı bu anlamlı günde halkımızın kullanımına sunuyoruz. Hem Selda Bağcan konserine, hem koşumuza, hem de bisiklet turumuza tüm Karşıyakalıları, İzmirlileri ve Atatürk sevdalılarını bekliyoruz” dedi.