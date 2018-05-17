Karşıyaka sokakları yenileniyor

Karşıyaka Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarının başlaması ile birlikte asfalt serim ve parke kaplama çalışmalarına hız verdi. İlçenin dört bir yanında çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, Cumhuriyet Mahallesindeki 6681, 6691/92/93/94 numaralı sokakları da baştan sona yeniledi.

Önce enerji hatları elden geçirildi. İZSU tarafından su kanalları yenilendi. Yollar ve sokaklar imar planlarına göre yeniden düzenlendi. Tüm çalışmalarda; belediye tesislerinde üretilen parke ve kilit taşları kullanıldı. Hem araç hem de yaya trafiğini rahatlatacak düzenlemeler Cumhuriyet sakinlerini de memnun etti.

Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Fiziki yatırımlar ve altyapı hizmetlerimizle Karşıyakamızın çehresini değiştirmeye devam ediyoruz. Çalışmalarımızda kullanılan parke taşları şantiyemizde üreterek, bir yandan da önemli ölçüde tasarruf sağlıyoruz. Tüm mahallelerimize eşit hizmet götürme ilkemiz doğrultusunda, ilçe genelinde yol ve kaldırım yenileme çalışmalarına devam edecek, tüm eksiklikleri ve ihtiyaçları gidereceğiz” dedi.