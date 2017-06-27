Diğer
Kategoriler
27 Haziran 2017 09:49

Karşıyaka sokaklarına estetik dokunuş

Kültürel ve sosyal projelerin yanı sıra altyapı yatırımlarına da ağırlık veren Karşıyaka Belediyesi, 2017’nin ilk 6 ayında, kentin farklı noktalarındaki 16 bin metre karelik alanda yol, tretuvar ve parke taşlarını yeniledi.

Karşıyaka sokaklarına estetik dokunuş

27 Haziran 2017 09:49

18 bin adet bordür ve kanalet elden geçirildi. Altyapı malzemelerini kendi şantiyesinde üreten belediye, bu sayede maliyeti de düşürdü.



Fiziki kullanım süresini tamamlayan, eskiyen ve onarımı mümkün olmayan parke taşlarını ilçe genelinde yenileyen Karşıyaka Belediyesi, 2017 yılının ilk 6 ayında 16 bin metrekarelik alanda yenileme çalışması yaptı. Yalı, Şemikler, Aksoy, Bostanlı, Sancaklı, Dedebaşı ve Donanmacı Mahalleleri başta olmak üzere, toplam on mahallede eskiyen parke taşları ve kaldırımlar yenilendi. Alt yapı kurumlarının çalışma yaptığı sokaklarda da yenileme ve onarımlar yapıldı.



Izgara ve bordürler elden geçirildi


Su taşkınlarını önlemek adına su kanaletleri ve ızgaralar da yenilendi. Yine belediye şantiyesinde üretilen 18 bin adet bordür, ızgara ve kanalet, belediye ekiplerince yerine takıldı. Altyapı çalışmaları için Karşıyaka Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde özel ekipler oluşturuldu. Çalışmaların aralıksız olarak yıl sonuna kadar devam edeceği ve bu süreçte yaklaşık 50 bin metrekarelik alanın yenilenmiş olacağı belirtildi.



Hedef daha modern Karşıyaka


Karşıyaka’yı daha yaşanabilir ve modern hale getirmek için çalıştıklarını söyleyen Başkan Hüseyin Mutlu Akpınar, “Sokaklarımızı daha da güzelleştirmek ve çağdaş bir görünüm kazandırmak için çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen talep ve öneriler doğrultusunda daha güzel, daha modern, huzurlu bir Karşıyaka bizim öncelikli görevimiz. Bunun için de gece gündüz demeden, aralıksız olarak, hep aynı azim ve kararlılıkla çalışacağız” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    35°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    38°C
  • Perşembe
    Sıcak
    38°C
  • Cuma
    Sıcak
    39°C
İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 3 ŞEVVÂL 1438
  • 27 Haziran 2017
  • Salı
  • İmsak :03:33
  • Güneş :05:43
  • Öğle :13:25
  • İkindi :17:21
  • Akşam :20:47
  • Yatsı :22:39
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!