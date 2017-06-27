Karşıyaka sokaklarına estetik dokunuş

18 bin adet bordür ve kanalet elden geçirildi. Altyapı malzemelerini kendi şantiyesinde üreten belediye, bu sayede maliyeti de düşürdü.

Fiziki kullanım süresini tamamlayan, eskiyen ve onarımı mümkün olmayan parke taşlarını ilçe genelinde yenileyen Karşıyaka Belediyesi, 2017 yılının ilk 6 ayında 16 bin metrekarelik alanda yenileme çalışması yaptı. Yalı, Şemikler, Aksoy, Bostanlı, Sancaklı, Dedebaşı ve Donanmacı Mahalleleri başta olmak üzere, toplam on mahallede eskiyen parke taşları ve kaldırımlar yenilendi. Alt yapı kurumlarının çalışma yaptığı sokaklarda da yenileme ve onarımlar yapıldı.

Izgara ve bordürler elden geçirildi

Su taşkınlarını önlemek adına su kanaletleri ve ızgaralar da yenilendi. Yine belediye şantiyesinde üretilen 18 bin adet bordür, ızgara ve kanalet, belediye ekiplerince yerine takıldı. Altyapı çalışmaları için Karşıyaka Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde özel ekipler oluşturuldu. Çalışmaların aralıksız olarak yıl sonuna kadar devam edeceği ve bu süreçte yaklaşık 50 bin metrekarelik alanın yenilenmiş olacağı belirtildi.

Hedef daha modern Karşıyaka

Karşıyaka’yı daha yaşanabilir ve modern hale getirmek için çalıştıklarını söyleyen Başkan Hüseyin Mutlu Akpınar, “Sokaklarımızı daha da güzelleştirmek ve çağdaş bir görünüm kazandırmak için çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen talep ve öneriler doğrultusunda daha güzel, daha modern, huzurlu bir Karşıyaka bizim öncelikli görevimiz. Bunun için de gece gündüz demeden, aralıksız olarak, hep aynı azim ve kararlılıkla çalışacağız” dedi.