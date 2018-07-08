Karşıyaka sokaklarına modern dokunuş

Muhtarlıklar ile işbirliğinde gerçekleştirilen hizmetler, vatandaşları da memnun etti.

Sene başından bu yana altyapı hizmetlerine aralıksız olarak devam eden Karşıyaka Belediyesi, ilçenin dört bir yanında yaptığı çalışmalarla farkını ortaya koydu. Karşıyaka Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, muhtarlar ve halkın ilettiği talepler de dikkate alınarak, ocak ayı itibariyle 18 mahalledeki sorunlu sokaklar elden geçirildi.

Çalışmalar sürüyor

Örnekköy, Şemikler, Zübeyde Hanım, İnönü, Demirköprü, Mustafa Kemal ve İmbatlı gibi mahallelerde, toplam 3 bin 400 metrekarelik alanda asfalt yama çalışması yapıldı. Kentsel dönüşüm ve farklı kurumların altyapı çalışmaları gibi çeşitli nedenlerle bozulan yolların yenilenmesi için 638 ton asfalt malzeme kullanıldı. Yaz aylarının gelişiyle birlikte çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda hizmetlerini hız kesmeden sürdürecek.

Çağdaş bir kent

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Sokaklarımızı daha da güzelleştirmek ve çağdaş bir görünüm kazandırmak için çalışıyoruz. Halkımızdan ve muhtarlarımızdan gelen talep ve öneriler doğrultusunda daha modern ve huzurlu bir Karşıyaka bizim öncelikli görevimiz. Gece gündüz demeden, aralıksız olarak, hep aynı azim ve kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.