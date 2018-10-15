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Karşıyaka 'Takas Şenliği'ne çağırıyor

Yardımlaşma ve dayanışma ruhunu güçlendirmek isteyen Karşıyaka Belediyesi, 20 Ekim’de ‘Takas Şenliği’ düzenleyecek.

Yardımlaşma ve dayanışma ruhunu güçlendirmek isteyen Karşıyaka Belediyesi, 20 Ekim'de ‘Takas Şenliği' düzenleyecek. Etkinlikte buluşacak katılımcılar, kullanmadıkları eşyaları getirip, ihtiyaç duydukları diğer eşyalar ile takas edebilecek.


Karşıyaka Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda Türkiye'de ilk kez düzenlediği ve büyük ilgi gören ‘Takas Şenliği'ni 20 Ekim Cumartesi günü bir kez daha gerçekleştirecek. Başka Bir Okul Mümkün İzmir Kooperatifi işbirliği ile yapılacak organizasyon, Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezi'nin önünde saat 15.00'da başlayacak. Vatandaşların evlerinden getirecekleri eşyalar, puanlama usulüne göre derecelendirilecek ve elde edilen puana göre diğer eşyalarla değiştirilebilecek.



Giysi, kitap, oyuncak


Dayanışma ruhunu geliştirmeyi amaçlayan organizasyonda; oyuncaktan kitaba, giysiden dekoratif ev aksesuarlarına kadar pek çok farklı eşya statlarda takasa sunulacak. Stantlarda kalacak ürünler de belediye ve kooperatif aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Tüm vatandaşlara açık olan organizasyon için 399 43 39 numaralı telefondan da detaylı bilgi alınabilecek.



Karşıyaka farkı


Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Kültürümüzde ve kimliğimizde var olan dayanışma ruhunu, bu etkinlikle bir kez daha canlandıracağız. Karşıyaka farkıyla, daha önce gerçekleştirdiğimiz organizasyon gibi çok başarılı ve anlamlı bir buluşmaya imza atacağımıza inanıyoruz. Vatandaşlarımızla birlikte mutlaka çocuklarımızı da şenliğimize bekliyoruz” dedi.

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