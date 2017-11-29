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29 Kasım 2017 14:22

Karşıyaka Teknik Direktörü Halim Okta: “Son üçten mümkün olduğunca kurtulmak istiyoruz”

Ligde zor günler geçiren Karşıyaka’da Teknik Direktör Halim Okta, “Son üçten mümkün olduğunca kurtulmak istiyoruz” dedi.

Karşıyaka Teknik Direktörü Halim Okta: “Son üçten mümkün olduğunca kurtulmak istiyoruz”

29 Kasım 2017 14:22


TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Karşıyaka’nın içinde bulunduğu zor durumu değerlendiren Karşıyaka Teknik Direktörü Halim Okta, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Selçuk Yaşar Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Okta, “Karagümrük’ten alınan galibiyet bizim için çok önemli. Önümüzdeki hafta oynanacak olan Anadolu Selçuklu takımı oyuncuları çok genç ve dinamik bir ekip. Maç zorlu geçecek. Önümüzdeki maç için çok iyi hazırlanarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız” dedi.



"Elimizden geleni yapacağız"


“Karşıyaka’yı bulunduğu ortamdan kurtarmak için sportif anlamda elimizden geleni yapacağız” diyen Halim Okta sözlerine şöyle devam etti:


“Bunu yaparken sadece bizim kararlı olmamız önemli değil ben ve teknik ekibin ayrıca burada oyuncuların da bireysel istekleri bizim için çok önemlidir. Geldiğim günden beri son derece sıkı bir şekilde çalışıyorlar. Bütün arzuları, istekleri maçı kazanmak üzerine. Ben onlarla gurur duyuyorum. Oynadığımız bütün maçlarda hep geriye düştük. Son Karagümrük maçında 2-0 öndeyken geriye düştük, yine de bırakmadılar, maçı lehlerine çevirdiler. Ben tekrar kendilerine teşekkür ediyorum. Bu arzularından, isteklerinden dolayı da hepsini kutluyorum.”



Taraftara destek çağrısı


Bulundukları durumun çok üzücü olduğunu dile getiren deneyimli teknik adam, “Burası çok büyük bir camia, çok büyük bir kulüp. Karşıyaka’yı sevenlerden, taraftarlardan destek istiyoruz. Taraftarımıza da teşekkür ediyorum, yaptıkları kampanyadan dolayı. Maçlara geliyorlar, destekliyorlar sonuna kadar ama ben bir Egeli olarak, eski bir futbolcu olarak Karşıyaka seyircisinin biraz sayı olarak altında olduğunu düşünüyorum. Eğer sayısal olarak biraz daha artarlarsa daha fazla motive olacağız. Karşıyaka puan olarak biraz alt sıralarda kaldı ve cezamızdan dolayı puanımız kesildi. Son üçten mümkün olduğunca kurtulmak istiyoruz” diye konuştu.




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