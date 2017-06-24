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24 Haziran 2017 11:00

Karşıyaka Tramvayında 1 Temmuz heyecanı

Yapımı tamamlanan ve Nisan ayından bu yana ön işletme seferlerini sürdüren Karşıyaka Tramvayında 1 Temmuz’dan itibaren normal işletime geçiliyor.

Karşıyaka Tramvayında 1 Temmuz heyecanı

24 Haziran 2017 11:00

10 dakika arayla sefer yapılacak tramvayda ücretlendirme ve aktarma uygulaması diğer ulaşım sistemleriyle aynı olacak. Tramvay seferleri 06.00 ile 24.00 arasında gerçekleştirilecek.


11 Nisan Salı günü, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve vatandaşların katılımıyla ön işletime başlayan Karşıyaka Tramvayı, 1 Temmuz Cumartesi gününden itibaren normal işletim sürecine geçiyor.


Yaklaşık 3 ay süreyle bir yandan normal işletim hazırlıkları sürerken bir yandan da vatandaşların yeni ulaşım modeli olan tramvaya alışmaları için seferler ücretsiz olarak yapıldı. Sadece Karşıyakalılar değil, İzmir’in farklı yerlerinden gelerek tramvayı kullanan yüzbinlerce yolcu; konforlu, güvenli ve keyifli tramvay ulaşımına tam not verdi.


1 Temmuz’dan itibaren diğer tüm toplu ulaşım sistemlerinde olduğu gibi Karşıyaka Tramvayında da yolcular İzmirim Kart kullanarak seyahat edebilecek ve 90 dakika aktarma sisteminden yararlanacak. Ön işletimde yaklaşık 20 dakika olan sefer sıklığı, 1 Temmuz’dan itibaren duraklardan 10 dakika arayla tramvay geçecek şekilde düzenlenecek. Duraklardaki akıllı yolcu bilgilendirme panolarında, tramvayın durağa kaç dakika sonra geleceği görülebilecek.


Her iki yönde ilk tramvayın sabah 06.00’da sefere başlayacağı işletmede, son tramvay seferi de saat 24.00’de yine iki uçtan başlayarak son istasyonlarda tamamlanacak.



Ön işletimde 1 milyon 500 bin yolcu


Karşıyaka Tramvayı ile ön işletme sürecinde yaklaşık 1 milyon 500 bin yolcu taşındı. Ticari işletmede sefer sıklıklarının artmasıyla yolcu sayısının da katlanarak artacağı bildirildi. Ön işletim boyunca, sadece yolculuk yapanların değil, tüm İzmir’de yaşayanların, sistemin işleyişi ve kurallarıyla ilgili önemli farkındalıklar kazanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Tramvay hattına emniyetsiz girilmemesi, sürücülerin sinyal ışıklarına ve işaretlemelere dikkat etmeleri, güzergah boyunca kırmızı çizgi ile belirlenen noktalarda geçişlerin kontrollü olması gibi hususlar özellikle vurgulandı.



Konak hızla tamamlanıyor


İzmir Büyükşehir Belediyesi, 14 duraklı 8,8 km’lik Karşıyaka Tramvayı ile İzmirlilere hizmet etmeye devam ederken, 12,8 km’lik 20 duraklı Konak Tramvayı’nın da yapım çalışmaları hızla devam ediyor. Her iki hattın devreye girmesiyle, 450 milyon TL’lik büyük proje başarıyla hayata geçmiş olacak.


Daha ön işletim safhasında büyük ilgi gören Karşıyaka Tramvayında güzergahın Çiğli’ye uzatılması için de İzmir Büyükşehir Belediyesi düğmeye bastı. 9 km’lik uzatma hattının proje ihalesi için çalışmalar tamamlandı. Mevcut 140 km’lik raylı sistem ağını, yeni projelerle büyüten İzmir Büyükşehir Belediyesi, 250 km’lik raylı sistem hedefine hızla koşuyor.




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