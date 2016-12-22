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22 Aralık 2016 10:41

Karşıyaka ve Buca’da sokak hayvanlarına sahip çıkan projeler

Karşıyaka ve Buca’da sokak hayvanlarına sahip çıkan projeler

22 Aralık 2016 10:41

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde sahiple faaliyetleri sokak hayvanlarını soğuk kış günlerinde sıcak bir yuvaya kavuştururken, Buca ilçesinde de yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına gıda desteği yapıldı.
Terk edilen ve sokaklardaki yaşam koşullarına adapte olamayan sokak hayvanlarının koruma altına alındığı Karşıyaka Belediyesi Örnekköy Geçici Köpek Bakımevi, kapılarını hayvanlara açmak isteyen hayvanseverler için pet shoplara alternatif oldu. Evcil hayvan satış yerlerine gitmek yerine belediyenin bakımevinde kalan hayvanları tercih eden vatandaşlar, sene başından bu yana Golden Retriever, Rus Finosu ve Husky gibi özel cinslerin de aralarında bulunduğu toplam 127 köpeği sahiplendi. Taypark’ta kurulan sahiplendirme standı aracılığıyla da 47 kedi sıcak yuvaya kavuşturuldu. Can dost olarak anılan hayvanlar, sağlık kontrolleri ve aşıları yapıldıktan sonra, hiçbir ücret talep edilmeden yeni ailelerine teslim edildi. Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu yıl sahiplendirme faaliyetlerinin yanı sıra sokak hayvanlarına yönelik sağlık hizmetlerine de hız verdi. Tam donanımlı veteriner ambulansı ve veteriner müdahale aracıyla 3 bin can dosta yerinde tıbbi müdahalede bulunuldu. Taypark’taki poliklinikte de 9 bin kedi ve köpeğe bakım, tedavi, aşı ve cerrahi müdahale yapıldı. 2 bin 500 kedi ve köpek kısırlaştırıldı.
’Hayvan dostu belediyecilik’ anlayışıyla hizmetlerini sürdürdüklerini belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Çevremizi, sokaklarımızı paylaştığımız sahipsiz hayvanlarımızın yaşam haklarına saygı duyan, onlar için daha yaşanabilir bir kent yaratmaya çalışan bir belediyeyiz. Her canlıya eşit hizmet götürme anlayışımız sürecek. Tüm imkanlarımızla can dostlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Buca’da sokak hayvanlarına gıda desteği
Dondurucu hava koşulları insanlar kadar hayvanları da zorlarken, bazı hayvanlarda yiyecek bulmakta zorlandı. Bu durum ise Buca Belediyesini harekete geçirdi. Yapılan protokol ve alınan desteklerle ilçedeki atık gıdaları toplayan Buca Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, hayvanseverlerle birlikte belirledikleri Olduruk, Şahintepesi, Belenbaşı ve Evka-1 bölgelerine günlük yiyecek servisi götürmeye başladı. Kış şartlarında yiyecek bulmaları zorlaşan sokak hayvanları için gıda desteklerinin süreceğini ifade eden Veteriner İşleri Ekipleri, yaptıkları ziyaretlerde sağlık sorunu olan sokak hayvanlarını da tespit ederek müdahale için müdürlük bünyesinde tedaviye ettiklerini de bildirdi.



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