Karşıyaka yeni Filizleri’ni bekliyor

Başta apartmanlar, meslek odaları, esnaf ve STK’lar olmak üzere toplumun farklı kesimlerinden destek bulan projeden faydalanmak isteyenler için yeni kayıt dönemi 3 Eylül’de başlayacak. Burs verecek duyarlı vatandaşlara seslenen Başkan Akpınar “Siz de destek olun, daha nice ihtiyaç sahibi üniversiteliye burs verelim” dedi.

Karşıyaka Belediyesi tarafından başlatılan ve kısa sürede Türkiye’nin en önemli sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Karşıyaka’nın Filizleri’nden burs alan öğrenci sayısı, 3 yılda 700’e ulaştı. Başta apartmanlar ve siteler olmak üzere, taksi ve dolmuş şoförleri, sivil toplum kuruluşları, esnaflar, muhtarlar, meclis üyeleri, belediye çalışanları ve duyarlı vatandaşlardan sağlanan desteğin her geçen gün büyümesi mutluluk yarattı. Karşıyaka’nın Filizleri Projesi’nden yeni dönemde de faydalanmak isteyen üniversite öğrencileri için yeni dönem kayıtları 3 Eylül’de başlayacak. Duyarlı vatandaşların destekleri, 2018- 2019 eğitim öğretim sezonunda da üniversite öğrencilerine burs olarak dönecek. Burs almak isteyen öğrenciler, belediye binasının 7’nci katındaki proje biriminden gerekli evrakları alabilecek.

“Güzel ama yetmez”

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Belediyelerin görevi sadece yol ve kaldırım yapmak değildir. Bizim en önemli projemiz, -toplumsal dayanışma ile- ihtiyaç sahibi üniversitelilere burs vermektir. Bugüne kadar 700 civarında öğrencimize burs verdik. Bağışçılarımıza bu anlamda minnettarız ancak yetmez. Daha fazla destekçimiz olursa yeni dönemde de onlarca öğrencimize daha burs verebiliriz. Bunun için mücadele ediyoruz. ‘Ben Karşıyakalıyım’ diyen herkes bu duvara bir tuğla koymalı" dedi.

Filizler ödüle doymuyor

Karşıyaka’nın Filizleri Projesi, belediyenin organizasyon gücü ve halkın örgütlenme becerisi ile yürütülüyor. Karşıyaka Belediyesi, ihtiyaç sahibi üniversite öğrencileri ile destekçileri bir araya getiriyor. Üniversiteliler, 10 ay boyunca, ayda 300’er lira burs alıyor. İki yıl önce Avrupa Kamu Sektörü Ödüllerinde, “Avrupa’nın En İyi Uygulanan Sosyal Sorumluluk Projesi” seçilen Filizler, geçen yıl da BM Kalkınma Programı ve Küresel Dernekler Forumu (ORUFOGAR) tarafından 5 kıta, 30 ülke ve 150 şehre “Uygulanabilir Örnek Proje” olarak gösterilmişti.