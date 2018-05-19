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19 Mayıs 2018 10:43

Karşıyaka’da 19 Mayıs coşkusu

Karşıyaka Belediyesi tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen Gençlik, Spor ve Sağlıklı Yaşam Festivali muhteşem bir coşkuyla başladı.

Karşıyaka’da 19 Mayıs coşkusu

19 Mayıs 2018 10:43

Festivalin ilk gününde Ayben ve ünlü rap sanatçıları konser verdi. Binlerce Karşıyakalı, 19 Mayıs coşkusunu doyasıya yaşadı. Antrenör Ersun Yanal da festivalin konukları arasındaydı.


Karşıyaka Belediyesi Gençlik, Spor ve Sağlıklı Yaşam Festivali, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nun bahçesinde başladı. Yaklaşık 60 kurumun katılımıyla 3 gün sürecek olan festivalin açılış günü renkli görüntülere sahne oldu. İlk olarak, antrenör Ersun Yanal, “Türkiye’de ve Dünyada Futbol” başlıklı söyleşi ile festival alanını dolduranların karşısına çıktı. Yanal, Türk futbolunda gelinen noktayı, Avrupa futbolu ile aradaki farkları ve Türk sporunu geliştirmek adına yapılması gerekenleri anlattı. Yanal’ın söyleşisi öncesi freestyle futbol gösterisi yapıldı. ‘Futbolun sihirbazları’ sergiledikleri akrobatik hareketlerle alkış topladı.


Gecenin finalinde ise Rap rüzgarları esti. Burn Battle Zone’un destekleriyle gerçekleşen organizasyonda, sevilen rap sanatçıları Ayben, Sansar Salvo, Cash Flow, Fate Fat ve DJ. Sivo sahne aldı. Festival alanını dolduran yüzlerce Karşıyakalı muhteşem anlar yaşadı.



“Atamızın emanetlerine sahip çıkıyoruz”


Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Karşıyakamızda her ulusal bayramı büyük bir heyecan ve coşkuyla kutluyor, Ulu önderimiz Atatürk’ün emanetlerine sonuna kadar sahip çıkıyoruz. Bu yıl 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramında bu duruşumuzu bir kez daha sergiledik. 19 Mayıs coşkumuza ortak olmak isteyen herkesi, festival alanımıza bekliyoruz” dedi.




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