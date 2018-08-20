Karşıyaka’da 2 bin kişilik bayram yemeği

Karşıyaka Belediyesi, Örnekköy Şantiye Tesisleri’nde 2 bin kişilik bayram sofrası kurdu. Kurulan bayram yemeğinde, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar başta olmak üzere; başkan yardımcıları, birim müdürleri, meclis üyeleri, sendika temsilcileri ile tüm birimlerde çalışan 2 binin üzerinde belediye personeli buluştu.

Bayramlaşma törenine katılanlara kavurma, pilav, salata ve tatlı ikram edildi. Başkan Hüseyin Mutlu Akpınar da sofraya, çalışma arkadaşları ile birlikte oturdu. Belediye personeliyle bir süre sohbet eden Başkan Akpınar, Karşıyaka Belediyesi’nde iş barışının sağlandığını, statü ayrımının hissedilmediğini ve tüm çalışanların kendilerini mutlu hissetmesinin, hizmetlere de olumlu yansıdığını söyledi. Muhtarlar ve işçi temsilcileri de Başkan Akpınar’a çiçek vererek, teşekkür etti.

Kurban Bayramı’nın tüm ailelere mutluluk ve huzur getirmesini dileyen Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar "Bayram sofrasında gösterdik ki; bu belediyede herkes bir, kimsenin kimseden farkı yok. Farkımız da bu dayanışmamız ve kardeşliğimizdir. Yerelde, ulusalda ve uluslararası arenada başarılıysak, bunda sizin emeğiniz çok fazla. Ben hiçbirinizi maaşlı çalışan, işçi olarak görmedim. Ben hepinizi birlikte yol arkadaşlığı yaptığım ailemden biri olarak gördüm. Böyle düşünen arkadaşlarımla yol yürüdüm. 4 yıl boyunca iş barışını sağlamak için mücadele ettim. Bugün içinden geçtiğimiz ekonomik dar boğazda benimle değil, bu sistemi bu hale getirenlerle mücadele etmek gerekir. Her zorluğu yine beraber aşacağımızdan eminim. Biz büyük bir aileyiz ve bu ailenin düzenini kimse bozamaz. Bugüne kadar başınızı öne eğdirmeden hizmet ettim, bundan sonra da böyle yapacağım. Biz bu ülkeyi ve tüm insanlarımızı seviyoruz. Çalışma performansımızı hiç düşürmeden, Karşıyakamıza ve halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.