Karşıyaka’da 7 bin kişilik iftar

Başkan Hüseyin Mutlu Akpınar, “Türkiye’nin en aydınlık kenti Karşıyakamızda bu ayrıcalığı yaşamanın mutluluğunu hissediyoruz” dedi.

Karşıyaka Belediyesi, İzmir’in en kalabalık iftar sofrasını Anayasa Meydanında kurdu. Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı’nın önündeki Kadir Gecesi iftarına 7 binin üzerinde Karşıyakalı katıldı. İftar için anıtın önünden iskeleye kadar masalar kuruldu. 15 farklı noktadan yemekler dağıtıldı. Vatandaşlara, çorba, tas kebabı, pilav ve tatlı ikram edildi. Yemek duasını Karşıyaka Müftüsü İsa Gürler yaptırdı.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “İftar, insanların giderek birbirinden koptuğu bu çağda, aramızdaki kardeşlik bağını sıklaştıran, bizi yeniden insani değerlere yönlendiren en önemli köprüdür. Karşıyaka çağdaş, aydınlık kimliği ve demokrasiye olan bağlılığıyla ihtiyaç duyduğumuz tüm değerlerin simgesidir. Toplumsal dayanışma kalitemizle, cumhuriyete olan sonsuz saygı ve sahiplenme irademizle, örnek olmayı sürdüreceğiz. Bu güzel gecede, çevresinde toplandığımız iftar sofrası bu tavrımızın göstergesidir” dedi.