Karşıyaka’da açık havada konser keyfi başladı

Geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören park konserlerini bu yaz da sürdüren Karşıyaka Belediyesi, ilk etkinliği Bahriye Üçok Mahallesi’ndeki Girne Kültürpark’ta gerçekleştirdi. Türk Halk Müziği Sanatçısı, Koro Şefi Vildan Turan Akıncı’nın sahne aldığı konser büyük ilgi gördü. Alanı dolduran her yaştan yüzlerce Karşıyakalı, türkülere coşkuyla eşlik etti. Dans edip halaylar çeken müzikseverler, gönüllerince eğlendi.

Park Konserleri, 11 Temmuz’da Zübeyde Hanım Mahallesi KSK 100. Yıl Meydanı’nda Gökhan Göçmen’in sahne alacağı geceyle devam edecek. Bostanlı Mahallesi Gode Cengiz Parkı’nda 18 Temmuz Çarşamba akşamı düzenlenecek konserde ise Küba rüzgarları esecek. Zeynep İleri ve Ibis Maria Guarnaluse Arce, Karşıyakalılara unutulmaz bir gece yaşatacak. Ayın son etkinliği de 25 Temmuz’da Bahariye Mahallesi İZBAN İstasyonu yanındaki Karşıyaka Belediye Orkestrası’nın konseri olacak. Park Konserlerinin, “Yaz Geceleri de Güzel” sloganıyla, her hafta Karşıyaka’nın başka bir noktasında müzikseverler ile buluşmaya devam edeceği belirtildi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, konserin ilgi gördüğünü ifade ederek, "Geçtiğimiz yaz döneminde gerçekleştirdiğimiz mini konserler, 7’den 70’e her yaştan yurttaşlarımızdan büyük ilgi gördü. Zorlukları birlikte omuzladığımız gibi, mutluluğu da paylaşarak çoğalttık. Bu yıl yine aynı coşkuyu yaşamak, birlik ve beraberlik içerisinde güzel saatler geçirebilmek için Park Konserleri’ni başlattık. Herkesi bu keyifli etkinliklere ortak olmaya çağırıyoruz” dedi.