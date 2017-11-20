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20 Kasım 2017 10:50

Karşıyaka’da antika mezatı heyecanı

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, değişik alanlarda mezat günleri devam ederken, Osmanlı Cumhuriyet dönemi takılarının sunulduğu antika mezatı büyük ilgi gördü.

Karşıyaka’da antika mezatı heyecanı

20 Kasım 2017 10:50


Karşıyaka ilçesinde, MaviBahçe ve KlorakSanat işbirliğinde düzenlenen mezat günlerinin ikinci etkinliği olan antika mezatı, MaviBahçe Çarşı’da gerçekleşti. Cam altı ve ahşap işçiliği örnekleri, porselen ve cam objeler, retro eşyalar, murano camların sergilenip satışa sunulduğu etkinlikte, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi takıları en gözde ve dikkat çeken eşyalar arasında yerini aldı. Koleksiyonluk ürünlerin de bulunduğu mezat, antika tutkunlarını da buluşturdu. Etkinliğin gelirinin yüzde 2’si sokak hayvanları yararına kullanılmak üzere Hayvanlar İçin Proje Derneğine bağışlanacağı bildirildi.


KlorakSanat Kurucu Üyesi Deniz Ataman, mezat günlerine ilgi gösteren sanatseverlere teşekkür etti. Mezat kültürünü canlı tutmayı amaçladıklarını belirten Ataman, bir yandan da yerel sanatçılara düzenledikleri mezatlarla destek olmaya çalıştıklarını söyledi. Ataman, çalışmalarına sanat ve vintage giyim mezatları ile devam edeceklerini sözlerine ekledi. MaviBahçe AVM Müdürü Vedat Özeren ise ziyaretçilerinin alışveriş, eğlence, spor, moda ve sanat gibi bir çok alandaki faaliyeti bir arada görme fırsatını yakaladıklarını söyledi. Özeren, mezat kültürünü yaşatmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi. Öte yandan, alışveriş merkezinin çarşı kısmında, her pazar saat 15.00-17.00 saatleri arasında mezat günleri kapsamında bir etkinlik gerçekleştirileceği, 26 Kasım’da ise vintage giyim mezatı düzenleneceği duyuruldu.




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