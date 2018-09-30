Karşıyaka'da aşure bereketi

Binlerce kişi aşurenin bereketini paylaştı.

Karşıyaka Belediyesi'nin geleneksel Aşure Günü etkinliği Karşıyaka İZBAN İstasyonu yanında, Ahmet Piriştina Rekreasyon Alanı üzerinde gerçekleşti. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, eşi Zehra Akpınar, Karşıyaka Müftüsü İsa Gürler, CHP İlçe Başkanı Uğur Yıldırım, Alevi Bektaşi Kültürünü Yaşatma Derneği Başkanı Zihni Çabuk, meclis üyeleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Dualar eşliğinde karılan kazandan, yaklaşık 10 bin kişiye aşure dağıtıldı, dostluk ve barış mesajları verildi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Aşure barışın, kardeşliğin ve bölüşmenin simgesidir. Aşuremiz bize bolluk ve bereket getirsin. Adaletli olacağız, onun için hesap verebilecek cesarette olacağız. Bilimi, sanatı yaşamın odak noktası haline getireceğiz. Aşurenin içindeki onlarca farklı ürün tek bir tadı ortaya çıkartıyor ve şu mesajı veriyor: Hangi dilden, hangi dinden, hangi alt kimlikten olursan ol yeter ki insan ol, adam ol, yeter ki Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğüne sahip çık. Aşuremiz bereketli olsun” dedi.

“Barışımız daim olsun”

Karşıyaka Müftüsü İsa Gürler ise “Ehlibeyt sevgisi, bizim milletimizin ortak değerlerindendir. Maalesef dünyada bugün yine, yeni Kerbelalar yaşanıyor. Terör ve şiddet var. İnsanlar hayatlarını kaybediyor. Diliyoruz ki artık şiddet olmasın, yeni Kerbelalar yaşanmasın ve Atatürk'ün de dediği gibi yurtta sulh cihanda sulh olsun” ifadelerini kullandı. Alevi Bektaşi Kültürünü Yaşatma Derneği Başkanı Zihni Çabuk da “Hizmet edenlere, burada bulunanlara, tüm insanlık alemine sivil toplum kuruluşları adına aşkı niyazlarımızı sunuyoruz. Birliğimiz daim olsun” şeklinde konuştu.