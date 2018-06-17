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17 Haziran 2018 09:38

Karşıyaka’da ‘Bahçe Söyleşileri’

Kültürel ve sanatsal etkinliklerle fark yaratan Karşıyaka Belediyesi, Latife Hanım Köşkü ve Anı Evi Müzesi’nde gerçekleştirdiği Bahçe Söyleşileri ile sanatseverlerin ruhuna dokundu! Başkan Hüseyin Mutlu Akpınar “İzmir’in en tanınmış yazarlarını Karşıyakalılarla buluşturduk.

Karşıyaka’da ‘Bahçe Söyleşileri’

17 Haziran 2018 09:38

Hem kitaplarını imzalayan hem de deneyimlerini paylaşan sanat emekçilerine teşekkür ediyorum” dedi.



İzmir’in ünlü yazarları konuk oldu


Yaz aylarının gelmesi ile sanatsal etkinliklere hız veren Karşıyaka Belediyesi, Latife Hanım Köşkü ve Anı Evi Müzesi’nin bahçesinde gerçekleştirdiği Bahçe Söyleşileri ile İzmir’in tanınmış yazarlarını Karşıyakalılarla buluşturdu. Sancar Maruflu, Okan Yüksel, Selahattin Tural, Ahmet Gürel, Recai Şeyhoğlu, Hüsnü Tekeşin, Yücel İzmirli, Zuhal İzmirli ve Musa Ağacık, her hafta gerçekleşen etkinliklerde hem okurlarına kitaplarını imzaladı hem de duygularını paylaştı.



Hem söyleşi hem müzik


Söyleşi ve imza etkinliklerinin öncesinde, Karşıyaka Belediye Orkestrası’nın sanatçıları da müzik dinletileri sundu. Sanatseverler müzik ve sanat dolu Bahçe Söyleşileri ile keyifli anlar yaşadı.



“Etkinlikler sürecek”


Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Sanata önem veren bir belediyeyiz. Bahçe Söyleşileri ile hem sanatı hem de müziği Karşıyakalıların ayağına getirdik. Yaz boyunca bu tür etkinliklerimiz devam edecek” dedi.




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