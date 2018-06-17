Karşıyaka’da ‘Bahçe Söyleşileri’

Hem kitaplarını imzalayan hem de deneyimlerini paylaşan sanat emekçilerine teşekkür ediyorum” dedi.

İzmir’in ünlü yazarları konuk oldu

Yaz aylarının gelmesi ile sanatsal etkinliklere hız veren Karşıyaka Belediyesi, Latife Hanım Köşkü ve Anı Evi Müzesi’nin bahçesinde gerçekleştirdiği Bahçe Söyleşileri ile İzmir’in tanınmış yazarlarını Karşıyakalılarla buluşturdu. Sancar Maruflu, Okan Yüksel, Selahattin Tural, Ahmet Gürel, Recai Şeyhoğlu, Hüsnü Tekeşin, Yücel İzmirli, Zuhal İzmirli ve Musa Ağacık, her hafta gerçekleşen etkinliklerde hem okurlarına kitaplarını imzaladı hem de duygularını paylaştı.

Hem söyleşi hem müzik

Söyleşi ve imza etkinliklerinin öncesinde, Karşıyaka Belediye Orkestrası’nın sanatçıları da müzik dinletileri sundu. Sanatseverler müzik ve sanat dolu Bahçe Söyleşileri ile keyifli anlar yaşadı.

“Etkinlikler sürecek”

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Sanata önem veren bir belediyeyiz. Bahçe Söyleşileri ile hem sanatı hem de müziği Karşıyakalıların ayağına getirdik. Yaz boyunca bu tür etkinliklerimiz devam edecek” dedi.