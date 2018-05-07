Karşıyaka’da Balkan rüzgarı esti

Bostanlı Pazaryeri’nde gerçekleştirilen festival, üç gün boyunca kentte Balkan rüzgarı estirdi.

Karşıyaka Balkan Festivali, Karşıyaka Belediyesi önünden Çarşı’ya yapılan yürüyüşle başladı. Balkan kıyafetleri ve müzikleri eşliğinde gerçekleştirilen kortej, renkli görüntülere sahne oldu. Ardından festival alanında, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ve eşi Zehra Akpınar, Karşıyaka Kaymakamı Sadettin Yücel ve dernek temsilcilerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 3 bin kişinin katılımıyla açılış töreni yapıldı.

Renkli etkinlikler

Coşkulu açılışta Başkan Akpınar, eşi ve Kaymakam Yücel’in de aralarında bulunduğu katılımcılar hep birlikte halaylar çekti, oyunlar oynandı. Stantlar açıldı, yöresel yiyecekler beğeniye sunuldu. İlk akşam Sakoband, Murat Balkan ve Arif Şentürk’ün sahne aldığı festivalde, Başkan Akpınar da sürpriz yapıp sahneye çıktı ve bateri çaldı. İkinci gün Burhan Güneş ve Ceyhun Üsküp’ün konuklara müzik şöleni sunduğu festivalin son gününde de sanatçı Havva Karakaş muhteşem bir konser verdi. Festival boyunca birbirinden renkli gösteriler, çeşitli etkinlik ve söyleşiler de yapıldı.

“Kültürün sınırı yoktur”

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Ülkelerin, bölgeleri, hatta kentlerin sınırları vardır. Ancak kültürün, sanatın sınırı yoktur. Kültürler birbirini etkiler, biçimlendirir. Balkanlar da bunun en güzel örneğini yansıtır. Gelenekler, görenekler, ağız tatlarının ve müziğin çeşitliliğiyle Balkanlar, bir kültürel mozaik olarak özel bir yere sahiptir. İşte biz de Karşıyakamızda, İzmirimizde Balkan göçmenleriyle her zaman gurur duyuyoruz ve kente kattıkları değerle de her zaman onları saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bu festivali işbirliği içinde düzenlediğimiz 13 derneğimize, kültürlerini yaşatmak için çalışan tüm sivil toplum örgütlerine de çok teşekkür ediyorum” dedi. Karşıyaka Kaymakamı Sadettin Yücel de, “Gerçekleştirilen bu festivalin, bundan sonra geleneksel hale getirilmesini diliyorum. Ümit ve temenni ederim ki yarınlarda, Balkanlar ve Balkanlar marifetiyle bütün insanlara kardeşliğin, dostluğun ne olduğunu gösterecek çalışmaları somut olarak ortaya koymuş oluruz. Bu etkinliğe destek verenlere ve katılan herkese teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.