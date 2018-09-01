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01 Eylül 2018 10:35

Karşıyaka’da belediye ve sendika el ele

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, DİSK’e bağlı Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan ve sendika yöneticilerini ağırladı.

Karşıyaka’da belediye ve sendika el ele

01 Eylül 2018 10:35

Başkan Akpınar, örgütlü mücadeleye her zaman destek verdiklerini ve bu desteğin süreceğini söyledi. Çalışkan ise “Başkanımızla omuz omuzayız. Ortak mücadelemiz sürecek” dedi.



DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan, Örgütlenme Daire Başkanı Taner Şanlı ve DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar’ı makamında ziyaret etti. Her iki başkan da Karşıyaka Belediyesi ve Genel İş Sendikası’nın ortak amaç için mücadele ettiğini, sonuna kadar da omuz omuza olacaklarını vurguladı.



“Et ve tırnak gibiyiz”


Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Örgütlenme ve demokrasinin en önemli ayağı sendikalardır. Karşıyaka Belediyesi ile Disk Genel İş ayrılmaz bir bütündür. Bazen kurumlar içinde farklı düşünenler olabilir, yanlış anlaşılmalar yaşanabilir ama bu bizim et ve tırnak gibi olduğumuz gerçeğini değiştirmez. Bugün belediye ile sendikayı kavgalı gibi göstermeye çalışanlar, ne yazık ki istediklerini başaramayacaklardır. 4 yılda iş barışını sağladık, maaş farklarını eşitledik, örgütlenmenin önünü açtık. Genel İş’le de hiçbir sorunumuz olmadığını tüm kamuoyunun bilmesini isterim. Ortak mücadelemiz aralıksız devam edecek” dedi.



“Omuz omuzayız”


Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan da, “Karşıyaka’da da üyelerimiz ve belediyemiz ile kutsal bir görev yapıyoruz. Bazen yanlış bilgilendirmeler olabilir ancak belediyemizle ve başkanımızla hiçbir sorunumuz yok. Doğru bildiğimiz yolda, ortak mücadelemizde, omuz omuza ve yürek yüreğe olmaya devam edeceğiz” dedi.




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